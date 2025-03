Istakli su da je u optužnici predloženo da se za 12 okrivljenih produži pritvor nakon podizanja optužnice, a da se okrivljenom Rasouliju, koji je u bjekstvu, sudi u odsustvu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je optužnicu protiv: Imana Muhamada, Amara Hekala, Elvira Hekala, Sabine Bašić Hekalo, Željka Bujišića, Đoka Kovačevića, Radana Anđušića, Darka Boškovića, Milete Raonića, Bobana Krstonijevića, Bobana Ječmenice, Branke Gačević i Shizarda Rasoulija, zbog sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i nedozvoljen prelazak državne granice i krujumčarenje ljudi, kako prenose Vijesti.

"Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije u toku 2023. do oktobra prošle godine, u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Grčkoj i Španiji, koju su organizovali okrivljeni M.I. i nepoznato lice, a čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druga nepoznata lica, u cilju vršenja krivičnog djela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, a radi krijumčarenja ljudi iz Pakistana, Bangladeša, Indije, Nepala, Sirije i drugih država, do Crne Gore i koja se bavila nedozvoljenim prebacivanjem većeg broja ljudi preko granice Crne Gore i omogućavanjem drugima nedozvoljeni prelaz granice ili nedozvoljen boravak ili tranzit, i to za najmanje 350 lica, radi sticanja finansijske ili druge koristi", kazali su iz SDT.

"U optužnici je predloženo i da se od okrivljenih E.H., R.A., D.B. i B.G. oduzme 20.260,00 eura i 3.840,00 drahni, jer se radi o imovinskoj koristi stečenoj izvršenjem krivičnog djela, a od okrivljenih B.J., D.B., Đ.K., M.R., R.A., B.G. i Ž.B. putnička vozila 'Ford Focus', 'Golf plus', 'Passat', 'VW Sharan', 'Golf V', 'VW Sharan' i 'Fiat Stilo', jer su bili upotrijebljeni ili su namijenjeni za izvršenje krivičnih djela", saopštili su iz tog tužilaštva, prenose Vijesti.