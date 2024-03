INDI I EDITA SE SLIKALE NA KREVETU I POKAZALE U KAKVIM SU ODNOSIMA! Oskudno obučene, a svi komentarišu smoki! FOTO

Sestre Indi i Edita Aradinović su nakon turbulentnog odnosa, otišle na zajedničko putovanje i rešile svima da pokažu koliko su bliske.

Sestre Aradinović su bile akteri skandala, kada su kamere zabeležile njihovu tuču nasred ulice pre izvesnog vremena. Da je sada sve u najboljem redu, govore i fotografije i video koji su i Indi i Edita objavile na instagramu.

Sudeći po lokaciji koju su naznačile, one se nalaze u Nemačkoj, tačnije Štutgartu. Obučene u iste bebi-dol pidžame, one su se snimale na krevetu dok jedu smoki. Edita je izazovno pozirala stavljajući veliku količinu smokija u usta, uz komentar da je "to se**si".

Komenrtari ispod objave bili su kao i uvek kreativni. "Malo se svađamo, malo se mirimo", "Nekad ženi samo treba smoki", "Seko, dobar ovaj smoki,a?" bili su samo od nekih.

Možda je sestre povezalo dodatno to što su obe po svemu sudeći trenutno singl. Indi Aradinović sve je zaintrigirala kada je otkriveno da je u ljubavi s biznismenom iz Danske, kog je dugo krila od javnosti. Nakon što je potvrdila da je srećna i zaljubljena, pevačica je sve iznenadila kada se udala, a onda i šokirala kada je ubrzo nakon toga izjavila da je njen "brak na pauzi".