INDI ZAPALILA U EMIRATE I POSTALA "ARAPSKA PRINCEZA" - Savršeno se uklopila u sredinu, a društvo joj pravi jedna osoba

Indi Aradinović objavila slike sa odmora, pa iznenadila sve svojom nevjerovatnom transformacijom!

Čini se da Indi Aradinović nakon razvoda od supruga izgleda nikad bolje. Pjevačica se sada uputila na odmor u Emirate, pa slikama iz Abu Dabija i Dubaija ostavila sve bez teksta.

Sa dugom crnom kosom, savršenom figurom i pažljivo biranim stajlinzima, Indi se savršeno uklopila u izgled Arapkinja.

Obzirom da više ne vodi borbu sa kilogramima ona uživa u izgledu svog tijela, a na Instagramu redovno objavljuje provokativan sadržaj. Pjevačicu možemo vidjeti u raznim izdanjima, bez trunke šminke ali i kompletno sređenu. Pored karijere koju gradi, nerijetko putuje i živi život punim plućima, a sada je spakovala kofere i otišla u Abu Dabi iz kog se javila putem Instagrama.

Ona je na ovo putovanje krenula sa prijateljicom, sa kojom je očigledno uživala dok su obilazile saharu, magičnu baštu u Dubaiju, ali i džamiju u Abu Dabiju. Uz jednu sliku pjevačica je sebe nazvala "jednom arapskom glumicom". Indi na novim fotografijama izgleda kao arapska princeza, a sve dok ne skine naočare teško je prepoznatljiva.

Indi Aradinović je u emisiji govorila o životnoj borbi kroz koju je prošla zbog želje da ode na operaciju smanjenja želuca. Ona je tokom gostovanja je u Jutarnjem programu kod Jovane Jeremić otkrila kroz kakav pakao je prošla, zbog operacije želuca koju je imala. "Prošla sam težak period, dvije operacije u roku od dvije nedelje, ostala sam bez slezine, pankreas je bio zakačen. Živim još malo sa nekim posledicama, ali zahvalna sam Bogu što sam među živima", rekla je pjevačica i dodala da su pripreme pred operaciju najbitnije kako ne bi došlo do komplikacija.

"Doktori su bili jako uporni i hvala im na tome... Cijeloj ekipi sa intenzivne njege. Ja sam otišla zdrava na operaciju, nisam bila toliko ugojena, ali sam željela da riješim to. Mislim da je hirurg u tom trenutku mogao da odreaguje i pošalje me kući, na dodatne pripreme, da kaže da želi da vidi analize. On to nije uradio. Pripreme su u svemu tome jako bitne, kod nas se to odradi na brzinu, ali dobro... Insistiram da svi oni koji bi se podvrgnuli ovakoj operaciji da moraju da odrade ozbiljne pripreme jer su one najvažnije".