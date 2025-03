Novak Đoković iznenadio se novinarskim pitanjem u kome mu je saopšteno da je "konačno u polufinalu velikog turnira", iako je pre samo dva meseca bio na korak od titule na Australijan openu.

Izvor: Twitter/ZiggoSport/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale mastersa u Majamiju pošto je pobedio Sebastijana Kordu (6:3, 7:6) čime je oborio još jedan rekord Rodžera Federera. Postao je nastariji polufinalista nekog mastersa (inače ima 79 polufinala i 40 titula na "hiljadarkama"), a pokušaće da dođe i do 100. titule u karijeri od čega ga dele još samo dve pobede.

Moglo je to da bude i na Australijan openu, da ga pobeda nije zaustavila u polufinalu protiv Aleksandera Zvereva, međutim kao da su svi zaboravili na to i uprkos sjajnom tenisu koji je igrao u Melburnu - gde je preslišao Karlosa Zvereva - pričaju kao da igra vrlo lošu sezonu. To je primetio i Đoković kome sve više smeta što se u prvi plan ističu njegovi nastupi u Dohi i Indijan Velsu, a ipak se ignoriše šta je uradio u Australiji i sada Majamiju.



Tako je uz novinarsko pitanje da li se drugačije oseća kada dođe do same završnice turnira i igra polufinale konstatovano i da ga "dugo nije bilo tu", Đoković pogledao u pravcu reportera i podsetio ga da je pre samo dva meseca bio na korak od osvajanja 25. grend slema u Australiji. Što je očigledno zaboravljeno...

"Da, ali, Australija je bila poslednja... Iako sam igrao na jednoj nozi i nisam završio taj meč", rekao je Đoković i pored svega ipak odgovorio na pitanje: "Što si bliže cilju, raste naravno uzbuđenje, ali ako se dobro osećaš na terenu - a to je trenutno slučaj kod mene uz dobru podršku s tribina - onda se osećaš dobro da izađeš na teren. Uzbuđen si, naravno ima uvek nervoze, ali ja sam uzbuđen jer znam da sam na dva meča daleko od titule".

Šta je Đoković rekao o Dimitrovu?

Meč između Đokovića i Dimitrova je na programu večeras od 20 časova, a što će biti njihov 13. međusobni duel. Interesantno je da je Nole dobio 12 mečeva protiv svog "bratka iz Bugarske" i jedini put je izgubio još u Madridu, davne 2013. godine.

"Dimitrov i ja smo u istom hotelu, viđali smo se u prvoj nedelji turnira na večerama, tako da... Grigor je sjajan tip, volim ga kao prijatelja, on je veteran, ima iskustva, igramo dugo jedan protiv drugoga i imao sam dosta uspeha protiv njega, ali je bilo dosta i teških mečeva. Takođe, on uživa ovde, polufinale, finale... Imao je težak meč, ali je imao jedan meč odmora", rekao je Nole.

Istakao je da se nada da će nastaviti da servira odlično, što mu je najveće oružje na mastersu u Majamiju, uz poruku da mora da bude agresivan i diktira tempo i da mu se ne desi kao protiv Korde da spusti ritam i čeka grešku rivala.

"Ja sam samokritičan i može da se diskutuje da li sam bolji s godinama. Ove nedelje jesam, igram dobar turnir u Majamiju. Kada ovako igrate, to vas motiviše da igrate još. Znam da mogu da igram ovakav tenis i dok je god tako ja ću biti inspirisan da jurim titule i izazivam najbolje na svetu. Ali, da li mogu da budem ipak konzistentan kao pre pet ili deset godina, teško. Moj cilj je da na vrhuncu forme budem na najvećim turnirima", zaključio je Nole.

Podsetimo, u drugom polufinalu koje se igra posle Novakovog meča sastaju se Tejlor Fric i Jakub Menšik.