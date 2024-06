"ZUBE SU MI IZVADILI, LICE MI SE IZOBLIČILO" Sanja Đorđević se izdeformisala, evo šta se desilo: Čuvajte se

Mnogi su se zapitali šta se desilo Sanji Đorđević, te nagađali da je pretjerala s estetskim korekcijama, a pjevačica je sada otkrila šta se zasita desilo.

Izvor: YouTube/K1 Televizija/ Youtube/Screenshot/Prva /printscreen

Poznata pjevačica Sanja Đorđević koja iza sebe ima broje hitove važi za jednu od ljepših žena na estradi, a veliku pažnju javnosti privuklo je njeno gostovanje u jednoj emisij nakon koje su se mnogi zapitali "šta joj se desilo?". Publika je ostala šokirana izgledom pjevačice te su se nizali komentari da je radila botoks i potpuno promijenila fizički izgled, a povodom komentara se oglasila i otkrila šta je uticalo na njen fizički izgled.

"Dobila sam mononukleozu kao i Epštajn-Barov virus i šest mjeseci nisam mogla iz kreveta. Rekli su mi doktori da ne smijem da radim i da se krećem to je katastrofičan virus koji se dobija od fanova i obično ga djeca dobijaju putem poljupca ili putem prljave čase i neko vas zarazi, a ja sam to dobila u ovim godinama. Nisam ozbiljno shvatila jer nisam znala šta je to i nisam čula nikada za to u svom životu. Nastavila sam da radim, a zabranili su mi svaki fizički napor i zadnji nastup koji sam imala početkom decembra u jednom trenutku sam pitala muzičara 'sine, koliko je prošlo', ja koja skačem i igram po dva sata, nemam problem da radim, a on mi je rekao 'tek smo počeli, Sanja niste dobro', na šta sam rekla da se nisam osjećala do danas tako loše i došla sam kući i pala", započela je Sanja i dodala:

"Imala sam jak stepen virusa i od toga su mi otekle žlijezde, izobličilo mi se lice i nisam imala grama snage. Sve sam otkazala i pet mjeseci sam bila kući i naravno sam se i ugojila. Od pada imuniteta svi donji zubi su mi otišli koje sam operisala i morala sam da idem da vadim zube i stavljam veštačke kosti i implante i tu sam otekla.

Sanja se osvrnula na komentare da je stavljala botoks: "Pet godina nisam stavljala filere i botoks. Bila sam bolesna i svaki čovjek može da bude bolestan, sad sam dobro i tri nastupa sam odradila. Možda nisam reprezentativna i nisam smršala iako je publika navikla da sam 'fit', ali šest mjeseci nisam išla nigdje, ugojila sam se i imam otok od virusa. Bila sam izobličena pet do šest mjeseci i prepadala sam se sama od sebe. Uvijek se slikam sa svima i dovoljna je jedna kapljica da se čovjek zarazi, ne znam ko me je zarazio, niko mi nije kriv i to je možda trebalo da se desi i desilo se. Imala sam težak period", rekla je ona i dodala da se ne osvrće na komentare.

"U svemu sam umjerena pa ne znam samo kako su ljudi pomislili da mogu tako nešto sebi da uradim, ali nije me iznerviralo. Oporavila sam se, šetam već, radim koncerte, a treba vremena da otok prođe i radila sam nalaze, ali dobila sam dozvole da mogu da radim i da se krećem. I da sam radila botoks to bi bilo umjereno i da izgleda lijepo, a ne da od sebe napravim budalu da izgledam dvadeset kila više. Oteknuta sam i od operacije vilice. To je šest teških mjeseci u životu, a ljudi ne pomisle na tako nešto, nego pomisle da sam budala koja je radila botoks. Ne izgledam tako, nekad sam možda tako izgledala, a sad ne izgledam, možda sam se i navikla na novi lik. Ali, na kraju krajeva nisam manekenka nego pjevačica, ako me ljudi vole onda će i doći na moj nastup, ne moram da budem prelijepa i prezgodna nemam više dvadeset godina.

Nakon bolesti, Sanja je imala savjet i za publiku koja dolazi na njene nastupe: "Ljudi su navikli da budem vitka, a danas sam dobila komentare da sam kao 'naduvan balon', život ti ne da snage da budeš kao što jesi. Nikada nemojte da pijete iz časa, već iz flaša na slamčicu jer neka djeca ne mogu ustati šest mjeseci. Meni je otišlo na limfe i jetru, a hvala Bogu nije na grlo. Mnogi sportisti i mladi ljudi su zbog toga bili po bolnicama, ja hvala Bogu nisam. Opominjem sve da se čuvaju, jer mnogi se neće samo izobličiti kao ja, već neće moći da obavljaju osnovne fizičke aktivnosti. Dobro sam, nastupala sam i mogu normalno da pjevam, imam samo mali strah kada skačem i pevam u istom trenutku, ali idemo dalje, a ostali neka se čuvaju", zaključila je pevačica.