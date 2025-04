"Morao sam da uzmem pare od zelenaša": Pjevač prokockao tri stana, pa se našao u problemu

Pjevač Aca Lukas ispričao je da je imao velikih problema sa dugovima, a sve u vrijeme kada se kockao, pa je novac morao da pozajmi od zelenaša.

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Folker Aca Lukas je ispričao da je bio u situaciji da prokocka veliki iznos, a da je na pozajmicu gledao kao na jedinu realnu opciju.

"Svi znaju da mnogo zarađujem, da sam kockao. Nama pjevačima će svako da da jer zna da zarađujemo mnogo i možemo da vratimo. Pričao sam već o zelenaškim pozajmicama. Niko nas nije vukao za uši da uzimamo novac. Tom čovjeku je nadimak Tigar, onako pretenciozno. Pozajmio sam tih 40.000 eura, na kamatu. Na deset mjeseci, toliko. Potpisao sam da sam uzeo 80.000, ovjerili u sudu, jer je protivzakonito ono što smo uradili. Vratio sam mu pare poslije izvjesnog vremena", otkrio je pjevač jednom prilikom za medije.

Lukas je, podsjetimo, govorio o tome kako je svojevremeno prokockao tri stana.

"Piše neki američki sajt, koji se bavi VIP ličnostima sa Balkana, da je to negdje između 70, 80 miliona dolara. Kroz svoju karijeru sam mnogo zaradio, zarađujem i sad, tu nema dileme, ali sam potrošio sigurno 70, 80 miliona dolara na kocku. Kakva bi to tri stana bila kad se podijeli ta cifra na tri, stančine", rekao je on ranije za Hype.

(Kurir, MONDO)