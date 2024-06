"ZVIJEZDE KAŽU DA ĆU ZATRUDNIJETI DO KRAJA GODINE": Jovana Jeremić progovorila o proširenju porodice

Voditeljka otkrila da joj zvezde predviđaju da će zatrudnijeti do kraja godine, i da će svom partneru Draganu podariti nasljednika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Voditeljka Jovana Jeremić ne krije da planira da ima djecu sa 14 godina starijim partnerom Draganom Stankovićem. Ona je otkrila i kako bi nazvala nasljednike. Smislila je ime i za djevojčicu i za dječaka.

Jovana je u više navrata isticala da je sigurna da je Dragan čovjek njenog života a, s obzirom na to da joj je u natalnoj karti zapisano da će dobiti i sina, Jeremićeva je sigurna da će nasljednika podariti upravo Draganu.

Izvor: MONDO

Jeremićeva je danas izašla na glasanje, a na biračkom mjestu je dala kratku izjavu. Tom prilikom progovorila je o proširenju porodice i otkrila šta kažu "zvijezde", kada je u pitanju ljubav u narednom periodu.

"Kažu da ću biti sa Draganom Stankovićem i kažu da će to biti jedna od mojih najvećih ljubavi u životu, i da je on čovjek mog života. Kažu još svašta nešto, ali neću dalje od toga", rekla je voditeljka, koja je ipak otkrila još jedan detalj i istakla da zvijezde kažu da će zatrudneti do kraja godine.

"Čak kažu da ću da rodim sina. Drugo dete će biti muškarac. Ako bude muškarac biće Vasilije, ako bude djevojčica biće Vasilisa. Samo pod tim uslovima mogu da ostanem u drugom stanju, to sam i Draganu rekla. Od te priče promjena imena ne dolazi u obzir. Ako se dogovorimo, dogovorili smo se, ako se ne dogovorimo, čekaće Vasa", rekla je Jovana Jeremić za Informer.