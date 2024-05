"OD TE ZARADE NI GAĆE NISAM KUPILA" Pevačica pokrenula privatan biznis, ne zna ni koliko para ima na računu!

Hrvatska pevačica Lana Jurčević objavila tekst o pokretanju privatnog posla

Izvor: Instagram/lalana/printscreen

Hrvatska pevačica Lana Jurčević pored muzičke karijere, već godinama se bavi i privatnim biznisom. Pevačica je pre manje od tri godine pokrenula svoj kozmetički brend, a sada se na Instagramu prisetila skromnih početaka iz jedne kuhinje.

"Dve i po godine je prošlo otkad smo sedeli u ovoj kuhinji moje Bokice i pakovali prve kutije. Nas troje smo sami hteli da lepimo etikete, sami smo hteli da pakujemo. Sami smo hteli da budemo deo svakog tog procesa, a najlakše je bilo nekoj studentkinji platiti da to radi dok ja 'sedim na noktima'. Druga opcija nikad nije bila moja opcija", napisala je Lana.

"Sve što sam u životu radila, radila sam iz ljubavi, igre i znatiželje. Iz kuhinje smo otišli u veći prostor, sad nekad i pet ljudi pakuje u isto vreme i sad se selimo već treći put. Ne pišem ovo da mi neko aplaudira, pišem to zato što želim da vidite da se sve može. I da ja isto tako ponekad krećem ispočetka, sa sumnjama, strahovima i nesigurnostima. Ali jedno se nikad ne menja - predanost, ludačka volja, rad i strast prema tome što radim. Neko će reći: 'A lako je tebi kad te ljudi znaju, imaš mnogo ljudi na društvenim mrežama, muzičku karijeru'. Ok, ali mislim da samo oni koji malo dublje razumeju stvari znaju da je to takođe mač sa dve oštrice. Koliko je dobro, toliko ima i prepreka. Molim vas, nemojte misliti da se meni zbog toga otvaraju sva vrata, bolje da vam kažem koliko ih se zatvorilo i koliko ih je još uvek zatvoreno. Ali otključaćemo i njih", kaže pevačica i dodaje da o zaradi ne razmišlja.

"I znate šta ću vam još reći - nisam sebi kupila ni nove gaće od toga svega. Ne znam ni koliko imamo na računu. Verovatno ništa (možda smo i u minusu jer to što dođe, odmah ispari na nove stvari i projekte). Gledam da pomognemo gde možemo, kako smo i do sada, i donirali i pomagali jer to je najmanje što možemo i moramo! Imamo planove u budućnosti kako da što više doprinosimo i pomažemo i bolesnima i nemoćnima i životinjicama. Biće vremena za 'gaće' i neke nove zidove, okružene šumom i prirodom, jednog dana".