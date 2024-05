"NEK ME ISMIJAVAJU, BAŠ ME BRIGA" Džinović o Melini i novoj djevojci, ljutito odgovorio na pitanje o razvodu

Haris Džinović nakon razvoda o kom je brujao cio region vratio se nastupima, a sada je otkrio da li ima novu djevojku.

Pjevač Haris Džinović nakon razvoda od modne kreatorke Meline, iznio je niz tvrdnji o bivšoj ženi koje su iznenadile javnost, a njegovi snimci su postali viralni. Sada su pojedini počeli i da tetoviraju njegove riječi, a Haris ističe da mu je krivo što nije aktivan na društvenim mrežama.

"Krivo mi je ali se desio splet okolnosti pa ću morati da se sada aktiviram", poručio je, a na pitanje da li je vidio da šale koje se objavljuju na njegov račun, rekao je: "Ma, mene to uopšte ne zanima da li ljudi ozbiljni, da li me ismijavaju, šta me briga".

Prema njegovim riječima ne kaje se šta je govorio o bivšoj ženi - "Taman posla. Ja ne mogu da spriječim to što ljudi pišu. Da li sada neko ismijava, da li priča nekakve priče, nit pokušavam da spriječim to niti mogu", a na pitanje da li sada može posle nekoliko mjeseci da kaže da je prebolio razvod, pjevač je ljutito odgovorio: "Ma neću uopšte da razgovaram na tu temu, to me ne zanima. Nit' sam bolovao, nit' sam mogao šta da prebolim".

Kako je istakao razvod nije utica na njegov posao - "Ništa se nije promijenilo u nastupima. To je između četiri zida. Pa cijeli Beverli Hils se razveo i šta sada".

