"NISAM JA KRIVA, NEGO HARIS!" Melina otkrila nepoznate porodične detalje: Branio joj da nosi brus!

Haris i Melina Džinović, jedan od naših najpoznatijih estradnih parova, riješili su da stave tačku na svoj brak i da se poslije 22 godine ljubavi razvedu.

Izvor: YouTube/screenshot/Paparazzo Lov // DNK

Haris i Melina Džinović su emotivnu vezu započeli još 2002. godine i dobili dvoje djece, sina Kana i ćerku Đinu, u bračne vode stupili su 12 godina kasnije. Njihova ćerka Đina Džinović i te kako je aktivna na društvenim mrežama, a njena majka Melina otkrila je jednom prilikom neke zanimljive činjenice iz njenog života sa Harisom. Ona je tada naglasila da su oboje strogi roditelji, ali da je pjevač ipak malo stroži:

"Ćerki ne dozvoljava da nosi brushalter. To nisam ja kriva već Hari. On želi da mu ćerka što duže ostane dijete, tako da nemamo šminku, brushaltere i slično. Malo mi je žao, ali čini mi se da će svoj prvi izlazak dočekati tek sa 20 godina"; rekla je Melina 2014. godine, kada je Đina bila još djevojčica.

Izvor: Instagram/djinadzinovic

Iako su važili za skladan bračni par, kako su pisali domaći mediji, Haris i Melina se nisu slagali oko jedne veoma bitne stvari, a to je načina vaspitanja njihove djece. I dok se njihov sin Kan nije javno eksponirao, ćerka Đina itekako je aktivna na društvenim mrežama gdje objavljuje veoma provokativne fotografije, a to se Harisu nikako nije dopadalo i nije to mogao da podnese.

Harisu se Đinine objave na mrežama nisu dopadale

"Harisa mnogo brine Đina, jer sve o njima dospije do medija, a najviše preko Instagrama. Već je upozorio da sakrije neke objave i ona je obećala da će biti opreznija, ali džaba. Mediji od tada sve više pišu o njoj jer je u vezi s mladim fudbalerom koji igra za Zvezdu, pa je Brki jasno da će tek biti svega oko toga u medijima. Melini je u cijeloj priči najgore, brani ćerku i kaže da sva omladina ima Instagram i da Đina nije kriva jer nije mogla da bira da li će joj tata biti poznat, pa je samim tim primamljiva medijima. Za sada je jedva uspjela da smiri Harisa da ne ispadne još veći haos, ali je i Đinu ponovo zamolila da smanji objave na minimum", pričao je izvor za "Skandal".

Pogledajte kako izgledaju Đinine objave: