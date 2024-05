PJEVAO I RONIO SUZE NASRED KAFANE! Harisa Džinovića "pukle" emocije, jedna pjesma ga razorila

Haris Džinović zaplakao je u kafani uz svoju baladu.

Domaći mediji i dalje pričaju o razvodu Meline i Harisa Džinovića, koji je ispraćen brojnim "prljavštinama" iz njihovog odnosa.

Haris i Melina Džinović, jedan od naših najpoznatijih estradnih parova, riješili su da stave tačku na svoj brak i da se poslije 22 godine ljubavi razvedu. Oni emotivnu vezu započeli još 2002. godine i dobili dvoje djece, sina Kana i ćerku Đinu, u bračne vode stupili su 12 godina kasnije.

Ljubavi je došao kraj, dok se uveliko priča da je Melina našla novog dečka. Haris ne krije da željno iščekuje novu romansu, a sada je uhvaćen kako plače u kafani.

Pjevač je nakon razvoda od Meline počeo da izlazi. On je nastupao u jednoj kafani, a kada je krenuo da pjeva tužne balade i pjesme o nesrećnim ljubavima u jednom trenutku je zaplakao. U pitanju su bili Harisovi sljedeći hitovi: "Da je srcu da te vidi, pa da zaigra, kako će tuga prestati, ako me pjesma ostavi, kako će da srce podnijeti da te zaboravi", "Sjećaš li se one noći kad si meni rekla ne, to su bile moje oči, što su s tobom plakale", "Sama kad ostaneš, vidjećeš kako je bez mene".