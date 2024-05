KIDNAPOVANA KADA JE IMALA SAMO 15 GODINA, STALNO BILA BOLESNA, A ONDA JE BOG POGLEDAO: Priča o paklu poznate glumice

Holivudska glumica Džesika Alba koja važi za jednu od najljepših žena na svijetu danas puni 42 godine.

Izvor: Profimedia

Pored ljepote koja je krasi, Džesika je poznata i po osmijehu iza kog se, malo ko zna, krije teška životna priča.

Rođena je u Pomoni od majke Ketrin Albe i oca Marka Albe, a zbog karijere oca koji je bio u vazduhoplovstvu, Džesika se u toku tinejdžerskih dana vrlo često selila.

Ona je zbog selidbi teško pronalazila prijatelje, a pored toga je često bila bolesna, te su znali da prolaze i mjeseci da Džesika ne ode u školu.

Glumica je, naime,u djetinjstvu imala niz ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, koje su mogle da je koštaju života. Ova holivudska ljepotica suočavala se sa kolapsom pluća, infekcijom bubrega i cistom na krajnicima.

Ona se takođe u mladalačkim danima borila sa opsesivno-kompulsivnim poremećajem i astmom.

Izvor: Profimedia

Moja majka je imala rak kada je bila veoma mlada, a ja sam odrasla sa hroničnim bolestima. Imala sam pet operacija prije svoje 11. godine, a zbog alergija sam često bila hospitalizovana - rekla je Džesika, prenosi "Far aut".

Da je život nije mazio, dokazuje i činjenica da je bila oteta kada je imala samo 15 godina.

Dok je 1996. snimala svoju prvu emisiju "Flipper", Džesika je počela da prima čudne telefonske pozive. U početku je mislila da je u pitanju bezazlena šala, ali su stvari krenule da izmiču kontroli.

Glumica je kidnapovana i punih 14 sati se nije znalo gdje je. Nađena je vezana u gepeku nekog automobila. Ona nikada nije javno govorila o ovoj traumi, a počinitelj je ostao nepoznat.

Alba je jednom prilikom rekla da su je svi osuđivali zbog izgleda, te je jednom u crkvi doživjela neprijatnost zbog toga, nakon čega se stidjela svog tijela.

Sjećam se da je u crkvi jedan stariji muškarac želio da me udari, a moj svešenik je rekao da je to zbog toga što nosim provokativnu odjeću, iako to nije bilo tačno. Osjećala sam se krivom što sam bila poželjna suprotnom polu. Stidjela sam se svog tijela, priznala je lijepa glumica.

Kako je odgajana u tradicionalnoj katoličkoj porodici, u svoj prvi intimni odnos ušla je sa 19 godina. Za vrijeme snimanja filma "Crni anđeo" upoznala je Majkla Vitererlija s kojim je bila u ozbiljnoj vezi. Na njen 20. rođendan Majkl ju je zaprosio, uprkos neodobravanju njenih roditelja i razlici od 12 godina. Vjeridbu su prekinuli poslije četiri godine.

Sadašnjeg supruga Keša Vorena Džesika je upoznala dok je snimala film "Fantastic Four" 2004. godine. Vjenčali su se 2008. godine, a ubrzo su dobili i prvo dijete.

Džesika i Keš imaju troje djece: ćerke Onor (14) i Heven (11) i sina Hejsa (5).

Džesika je otkrila i da je tajna njenog srećnog braka to što su ona i Keš ne samo partneri, već i najbolji prijatelji.

Mi smo i dalje zaljubljeni jedno u drugo. Vremenom smo naučili kako da komuniciramo i riješimo neslaganja prije nego što rasprava preraste u nešto veće. Mi smo prije svega najbolji prijatelji i veoma se poštujemo. Moj suprug je moja velika podrška. Uvijek je tu za mene. Lijepo je kada imate takvog nekog kraj sebe - rekla je glumica svojevremeno.