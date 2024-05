"U SAOBRAĆAJU SAM PSIHIČKI NESTABILAN" Evo koliko puta je Desingerica padao vožnju

Kontroverzni reper Desingerica otkrio je da je testove za vožnju padao pet puta, ali i iz kog puta je položio praktični dio.

Izvor: YouTube/Lacku/screenshot

Dragomir Despić, treper poznatiji kao Desingerica, proslavio se kontroverznim pjesmama i nastupima na kojima je publiku udarao patikom u glavu, a snimci s nastupa izazivali su lavinu komentara na mrežama. Dok su klinci ludjeli za njim, odrasli su mahom osuđivali njegovo skandalozno ponašanje.

Pored snimaka s nastupa, ali i hapšenja zbog narkotika, Desingerica je privukao veliku pažnju i skupocijenim automobilima kao i bahatom vožnjom. On je sada otkrio koliko saobraćajnih znakova zna, ali i koliko mu je trebalo da dobije vozačku.

"Nekad ti znakovi znaju da zavaraju jer se promijeni geografija, ne pomjere to, piše mi skretanje u desno, a oni napravili kružni tok u pravo, pa ja skrenem u livadu. Moraš da pratiš put", rekao je izvođač, te je otkrio da je nekoliko puta pao kada je polagao.

"Testove sam pao pet puta, a vožnju nijednom. Pričao sam sa drugarima, oni su me opominjali, pa su me izbacivali. Neozbiljan sam i boli me uvo", istakao je i dodao: "U saobraćaju sam baš psihički nestabilan".

U centru skandala našao se i kada je sletio s puta, a kako je kasnije izjavio pokušao je da "ispravi krivinu s 140 na sat". Tada je prvo sve zabrinuo kada je objavio snimak na kom se vidi smrskani automobil u jarku i čuje kako molio za pomoć, jer nisu mogli da odrede tačnu lokaciju na kojoj se nalaze i baterije telefona su im bile skoro prazne. Nakon nesreće izjavio je da mu je pukla grudna kost, ali je nastavio da nastupa. Snimio je i video s Bakom Prasetom gdje su kolima divljali po Beogradu i otkrio da li je istina da ima najskuplji vozni park.