"NIKOLA BRATE, SJETI SE SVOGA TATE..." Duško Kuliš se jpesmom obratio Nikoli Rokviću

Peti dan hodočašća Nikole Rokvića, a sada mu je podršku pružio i Duško Kuliš.

Izvor: Instagram/nikolarokvic/Mondo

Naš pjevač Nikola Rokvić pre pet dana započeo je hodočašće na kom će preći 1.060km kako bi stigao do Grčke, konkretno Egine, gde se nalazi čuveni manastir Svetog Nektarija Eginskog, a na tom putu prikupljaće sredstva za svoju fondaciju "Porodica".

Svakodnevno se oglašava na društvenim mrežama i održava kontakt sa svojim pratiocima i medijima, a danas, petog dana objavio je nešto drugačiji sadržaj. Pored redovne svoje fotografije, Rokvić je na svom nalogu podelio pesmu koju je za njega napisao Duško Kuliš. Jugoslovenski pevač poreklom iz Hrvatske posvetio je Nikoli prelepu pesmu i tako mu pružio podršku na ovom dugačkom putovanju.

"Ovo je moja molba prema Bogu, više od toga ja ti pomoći ne mogu. Pronađi tajnu u ime svih nas koji smo grešni i molimo za spas, koji smo grešni i molimo za spas. Nikola brate, neka te anđeli na putu prate, na putu kojim krenuo si ti. Nikola brate, sjeti se svoga tate, na putu kojim krenuo si ti ostaju samo oni najbolji."

Nikola je nedavno za medije otkrio kako se bori sa svim preprekama na svom putu.

"Crpim snagu u molitvi, i u mislima na moju porodicu, i za sve ljude, za decu kojoj pomažemo, to su neke stvari koje kad bude teže mislim na njih pomolim se bogu i nekako se dobije snaga i dodatna energija da izdržiš i mnogo više uradiš. Čujem se sa porodicom to je moja najveća snaga i radost, zahvalan sam Bojani što me podržava, ipak je ona sama sa troje djece, ni njoj nije lako, ali lepo smo se organizovali", rekao je pjevač za Kurir.

Izvor: Instagram/NikolaRokvic