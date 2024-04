DUVA JAK VETAR! Rokvić objavio snimak drugog dana hodočašća do Grčke, trči auto-putem dobro opremljen

Nikola Rokvić oglasio se na društvenim mrežama drugi dan hodočašća do Grčke.

Nikola Rokvić odlučio je da pešaka pređe 1.150 kilometara i stigne do Grčke. Pevač bi trebalo da stigne do Egine, gde će se pokloniti Svetom Nektariju Eginskom i na tom putu će prikupljati sredstva za dečiju onkologiju. On i njegova supruga Bojana osnovali su fondaciju koja ima za cilj da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.