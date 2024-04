RASTA IDE HITNO NA OPERACIJU! Reper podijelio fotografiju iz saniteta: "Da Bog da im se desilo isto što i meni"

Reper Rasta podijelio je snimak iz saniteta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Reper Stefan Đurić Rasta hitno je hospitalizovan u utorak zbog nesnosnih bolova, a sada je otkrio da danas ide na operaciju. On se na Instagramu oglasio fotografijom iz saniteta i zahvalio svima koji su uz njega u teškim trenucima kroz koje prolazi trenutno.

"Hvala svima na beskrajnoj podršci i pomoći, nažalost nekada tek u ovakvi situacijama čovjek shvati koga ima pored sebe, a ja najdivnije ljude ikada i hvala vam na tome. Već danas idem na operaciju, nadam se brzom opravku i druženju, na do sada zakazanim mjestima. Onim bezobraznim i bez razumijevanja želim isto što se desilo i meni i da Bog da nikada ne prisustvuju mom nastupu jer to nije moja publika, svim ostalima voli vas Rasta", poručio je on svojim pratiocima na Instagramu.

Izvor: Instagram/Printcreen

Podsjetimo, reper je hitno hospitalizovan 23. aprila. Kako se navodi, on se javio u bolnicu zbog nesnosnih bolova u kičmi. On je kod ljekara došao sa djevojkom Marijom Balaban, koja se ni na sekund nije odvojila od repera. To su pokazali i na fotografijama. Marija je uslikala selfi s Rastom, dok on leži. Prekriven je jaknom, a na nogama ima papuče.