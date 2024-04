RASTA HITNO HOSPITALIZOVAN! Reper trpio nesnosne bolove, u bolnicu stigao u pratnji djevojke

Stefan Đurić Rasta hitno je hospitalizovan, a u bolnicu je došao u pratnji djevojke.

Stefan Đurić Rasta, koji se nedvano ponovo našao na meti žestokih prozivki bivše supruge Ane Nikolić, hitno je hospitalizovan danas, 23. aprila. Kako se navodi, on se javio u bolnicu zbog nesnosnih bolova u kičmi.

U bolnicu je došao u pratnji devojke Marije Balaban, a još se nije oglašavao ovim povodom.

Reper je nedavno prvi put pričao o izabranici, a tom prilikom je otkrio da su 8. avgusta obilježili drugu godišnjicu veze.

"Druga godišnjica. Ja sam neko ko ne voli tu riječ 'godišnjica', jer mi to zvuči jako obilježavanje nečije smrti. Rekao sam i njoj 'molim te nemoj, to godišnjica mi zvuči kao neko crno mjesto, da je umro neko, prekrsti se i to'. Ja stvarno posle Ane nisam imao baš neke veze. Dosta godina je i prošlo dok nisam našao Mariju i nekog sa kim ću da budem dugo i mislim da sam zaista uradio pravu stvar. Nisam jurio bilo šta da mi se desi, nego sam zaista slušao svoje srce. Nemam taj momenat da generalizujem sve žene, iako sam imao razvod mrzim i da budem u fazonu 'to ne valja, to nije u redu'. Ja sam ostavljao uvijek momenat da postoji neka žena koja je drugačija i to se meni zaista desilo i na tome sam zahvalan", rekao je Rasta.

Ovako izgleda Rastina nova djevojka: