NEMA VIŠE KU*ČENJA BEZ POKRIĆA! Ana raspalila po Rasti kao nikad do sad, pominjala CZ, PUTINA i atomske bombe!

Ana Nikolić raspalila po Rasti zbog starateljstva nad ćerkom - pominjala CZ, Putina i atomske bombe?!

Izvor: Kurir/NIKOLA ANĐIĆ, DAMIR DERVIŠAGIĆ

Ana Nikolić i Rasta opet su glavna tema u medijima, pošto su se posvađali oko starateljstva nad kćerkom. Ana je objavila prepiske sa Rastom i potom se oglasila za medije - nije birala riječi!

Ana ističe da je starateljstvo pripalo njoj, a onda je raspalila na račun Raste s kojim je opet u klinču oko djeteta, kao i neraščišćenih računa iz prošlosti.

"On očigledno nije bio dovoljno u zatvoru, ali pričaću ja sve kad riješim s advokatima. Sve same eminentne ličnosti bez škole i vrlo upitne prošlosti. On je sve drugo tražio, ja sam tražila samo i isključivo puno starateljstvo nad Tarom. To je jedina istina i treba da se zna", kaže pjevačica.

"Meni je moj imidž jasan u medijima, ja nisam uspjela da se uništim, a ponajmanje će neko druga osoba to da uradi. Niko neće da se više ku*či bez pokrića, narkotrafikant iz CZ-a, ne sjećam se da sam ga posjećivala na Sorboni, ni na Prinstonu, ni na Jejlu, nego u CZ-u, pritom mi ovo uopšte nije obaveza. Odavno smo mi razvedeni, i to baš na današnji dan. Danas je divan dan, imam baš takvu novu pjesmu! Tema je starateljstvo. Ako se ovakvima kao što je Rasta da starateljstvo, onda treba da nestanemo svi. Putin neka baci atomsku bombu, ovo nije normalno", rekla je Ana Nikolić.

"Mene vrtić blokira jer sam poslala Rastinu poruku. Moje dijete tamo ići neće. Ja imam starateljstvo nad djetetom, a materijalno izvolte! Baš bih voljela ko će da mi dijete uzme, od danas neka me smatraju najvećim naprijateljem, svi znaju na šta sam spremna za nepoznate ljude, a zamislite šta sam samo spremna za svoje dijete, ja bih se iz zemlje iselila, jer ipak sam ja Ana, mama Tare Đurić, nisam surogat majka", poručila je Ana a priložila je i presudu po kojoj ona kao majka samostalno vrši roditeljsko pravo, a prebivalište djeteta je na adresi majke.

Podsjetimo, pjevačica Ana Nikolić, nakon sukoba koji je imala sa bivšim suprugom Stefanom Đurićem Rastom i poruka koje je javno objavila, izbačena je iz svih grupa koja se tiču ćerke i predškolske ustanove koju pohađa. Pjevačica i reper su se ponovo sukobili, a u porukama koje su razmijenili desila se i pokoja psovka, ali je pomenut i Centar za socijalni rad. Nakon svega, Anu su izbacili iz svih grupa za predškolsko koje pohađa njena naslednica. Ona je objavila to na Instagramu i napisala: "Strašno". Nakon toga je saopštila da dijete neće slati u školu.