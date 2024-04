"BRATE, DA LI SE DROGIRAŠ?" Isak Šabanović prošao pakao zbog prevare: Pokušali su da me "maknu"

Isak Šabanović priznao je da je bio žrtva internet prevare i otkrio kako je sve saznao.

Izvor: Instagram / isaciktsy

Bivši učesnik takmičenja "Zvezde Granda", Isak šabanović koji je glasom očarao sve, nastupom rasplakao tadašnju članicu žirija Jelenu Karleušu i postao miljenik žena, zatim i zaveo zgodnu koleginicu, ali se veza nije slavno završila.

Mnoge poznate ličnosti našle su se na meti internet prevaranata, a ista situacija nije zaobišla ni Isaka. Nepoznata osoba se do nedavno predstavljala kao pJevač na društvenim mrežama, a sada je sam Isak otkrio detalje.

"Prvo su pokušali da mi 'maknu' Instagram. Promijenili smo šifru i zaštitili ga maksimalno. Potom su rekli da se zovem Saša na Fejsbuku, pa sam onda bio i neki drugi Isak", izjavio je Isak.

Najviše su ga iz takta izvele poruke koje je neko slao u njegovo ime: "Pisali su mojim prijateljima putem Instagrama. Slali su im poruke u fazonu kako im se izvinjavam, da navodno nisam imao vremena za neka viđanja i javaljanja".

Otkrio je i kako je sve saznao: "Pozvali su me prijatelji i postavili mi vrlo konkretna pitanja. 'Brate šta ti je, drogiraš li se?', pitali su me. Video sam da slično rade i Đorđu Davidu. Bukvalno sabotiraju rokenrol. To je poenta".