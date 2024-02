"KADA TI DOĐU SA 500 EURA, TI PLAČEŠ..." Pjevač otkrio šta mu najviše smeta na slavljima, od ovoga bježi:"Ograničen sam"

Isak Šabanović sa zahvaljući specifičnim vokalu i rokernol repertoaru proslavio u „Zvezdama Granda“, međutim, ne krije da na svojim nastupima pjeva i narodnjake, za koje smatra da mu ne idu baš od ruke.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač smatra da se ne snalazi tako dobro u tom žanru.

,,Ja tvrdim da to ne umijem, ali to se vama sviđa, to je lijepo. Ja otpjevam na svoj način, nemam nijedan triler, pa se zapitam. Dobro ,Aco Pejović i Aca Lukas nijesu narodnjaci, ali opet znaju da zapjevaju narodnjake, ali ne mogu još uvijek da se mjerim sa njima, treba mi još godina, ali tražim takve neke obrade, njih slušam, pa koliko skinem, skinem, šta da radim" rekao je Šabanović i otkrio da li ga to ograničava na nastupima:

,,Ograničava me u tome da ne mogu Šabana da pjevam, ima lijepih pjesama. Ja volim tako kad je neko društvo, pa da zapjevam „Žal“ ili „Da li čuješ mila“, to nije za masu, nego za nas. Nemojte da snimate i to je to. Zato što volim tako neke narodnjake, sad što ne umijem da ih pjevam, ne možemo svi da znamo i jedno i drugo. Kad ti dođe neko sa 500 eura, ti plačeš jer ne znaš" rekao je kroz smijeh.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznat kao veliki emotivac, priznaje da ne može suzdržati osjećanja kada čuje pjesme pokojne muzičke legende Džeja Ramadanovskog.

,,Uspio sam u životu“, tu se dobro rasplačem, zato što pjeva čovjek uspio sam u životu, tako misle svi, a ustvari nijesam uspio još. Plačem na „Živote, ženo bez morala“, zato što sam shvatio da je to život, jednostavno obara te i diže koliko on hoće. Ja ćutim, povlačim se, i ja sam sve gori i gori ljudima. Uvek čujem nešto novo, a nikom nijesam ništa rekao i eto onda „Živote ženo bez morala“ ispričao je pjevač u emisiji „Grand magazin“.