"NEKAD JE NAJBOLJE DA SE ZAĆUTI": Danijel Alibabić otkrio kako se Melina ponašala u društvu drugih muškaraca

Danijel Alibabić je izrazio svoj stav povodom sve češćih razvoda koji se dešavaju na javnoj sceni.

Povodom estradnih razvoda koji su sve učestaliji, oglasio se i naš pjevač Danijel Alibabić, koji takođe ima jedan razvod iza sebe.

"Ja sam možda poslednja osoba koja treba da komentariše. Džabe im je sve, ali niko neće doživjeti nivo pakla koji sam ja. Vjerujem da im je svima teško, ne treba tražiti krivca. Svi koji rade loše, rade sebi. Da su svjesni da rade loše sigurno da ne bi tako pričali. Nekada je najbolje da se zaćuti i da se ne radi ništa", kazao je Danijel u jednoj emisiji.

Na pitanje voditeljke da li misli da je u redu to što je Haris javno iznio sve detalje braka sa Melinom, on je samo kratko prokomentarisao: "Meni je nezahvalno da pričam. Moja žena je jako bliska sa Melinom, a njen tata sa Harisom, tako da ne bih previše komentarisao. Reći ću jednu ključnu stvar. Svjedok sam tome da je Melini uvek bilo neprijatno da sjedi u društvu u kom je bio neki muškarac iz poštovanja prema svom suprugu. To je sve što ću reći. Ko želi da shvati, shvatiće."

Bivša žena Danijela Alibabića je manekenka Jovana Nikolić, široj javnosti postala je poznata tokom učešća u rijaliti programu "Farma" gdje je i upoznala pevača, sa kojim je uplovila u vezu, a zatim i u brak. Te 2013. godine nekadašnji supružnici toliko su se zbližili da su nakon izlaska u spoljni svet odlučili da svoju vezu ozvaniče brakom, a svadbeno veselje za 400 zvanica, među kojima je bilo mnogo poznatih ličnosti, upriličeno je na crnogorskom primorju.

Odavali su utisak veoma skladnog para, a njihove fotografije sa venčanja našle su se na naslovnicama mnogih časopisa i niko u tom momentu nije mogao ni da nasluti da će se brak ubrzo neslavno završiti. Nakon samo tri mjeseca zajedničkog života oni su odlučili da se raziđu i to na ne tako lijep način, a bivša žena Danijela Alibabića nakon svega iznijela je brojne detalje iz njihovog braka, pa čak i kako je od pjevača trpjela nasilje.

Danijel je nakon svega našao sreću u drugom braku u kom je dobio dvoje djece. Pjevač neadvno dobio je drugo dijete sa svojom izabranicom Bibom Alibabić, ćerkicu kojoj su roditelji dali krajnje nesvakidašnje ime za naše prostore-Tomna.