PLAČE DA GA JE ŽENA VARALA, POSTOJI UZROK! Dara udarila na Harisa nakon razvoda: Gdje ti je dostojanstvo?

Dara Bubamara komentarisala je razvod Meline i Harisa Džinovića.

Haris Džinović nakon više od dvije decenije ljubavi s 30 godina mlađom modnom kreatorkom Melinom, odlučio je da stavi tačku na njihov brak u kom su dobili dvoje djece. Nakon što je potvrdio da je zvanično slobodan iznio je brojne negativne tvrdnje o bivšoj supruzi, tako je rekao da "Melinu zanima samo novac", da je ona ta koja je napustila njihovu vilu, ali i govorio o prevarama.

Povodom njihovog razvoda oglasile su se pojedine poznate ličnosti. Vesna Đogani je poručila da je "Melina bila grozna" i da je htjela sve da kaže Harisu, a sada je njihov razvod prokomentarisala i Dara Bubamara.

Dara je istakla da ne podržava to što Haris ide i javno iznosi "prljav veš" o bivšoj supruzi:

"Nije mi jasno, ljudi u zrelim godinama, imaju veliku djecu stvorili sve i idu na televiziju i plaču. Gdje ti je dostojanstvo, koga zanima ko je koga varao. Ja mislim da to tako ne treba, ali možda je čovjeku lakše. Ja to ne bih tako radila nikada. Treba biti dostojanstven. Zatvoriš se kući plačeš, ako ti je teško, a ne takva pjevačina ide po svim emisijama i plače žena me prevarila. Ko zna šta je iza toga, postoji neki uzrok", poručila je Dara u podkastu "Vostcast".

Razvod poznatog para komentarisala je i Melinina prijateljica, koju je ona nakon toga otpratila s društvenih mreža.

Haris i Melina Džinović prije nekoliko dana završili su u policijskoj stanici kako bi dali izjave oko dešavanja u vili na Senjaku, kada je kreatorka "upala" u nekretninu, a pjevač po savjetu advokata zvao policiju.

