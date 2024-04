"TRPJELA TE DVIJE DECENIJE?!" Karleuša uputila nikad brutalnije riječi Harisu Džinoviću zbog Meline

Jelena Karleuša se oglasila povodom izjava Haris Džinovića nakon razvoda od Meline, pa ga urnisala komentarima!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Instagram printscreen/karleusastar

Jelena Karleuša oglasila se i iznijela svoj stav na aktuelnu temu povodom razvoda Meline i Harisa Džinovića, o čemu su se prethodnih nedelja oglašavale brojne javne ličnosti.

Ona je jasno stala na stranu žene, uputivši Harisu oštre kritike zbog izjava koje daje, nakon što je na njihov brak stavljena tačka, i nakon što je Melina "upala" u zajedničku vilu a on zbog toga pozvao policiju.

"Zoveš policiju ženi koja ti je rodila dvoje djece i trpela te dvije decenije?!" počela je Jelena. "Iskreno, je*e mi se i za tebe i za nju i za sve vas, ali brate smaraš više sa ovim brukanjem! Budi muško i ne se** više javno!" nastavila je.

Izvor: instagram printscreen /karleusastar

"Šta je bre sa ovim muškarcima??? Nije ni čudo što vas žene varaju i ostavljaju!!!" zaključila je pop diva.

Haris javno objasnio šta se događalo tokom sukoba u porodičnoj kući u Beogradu. U vili u Senjaku, on je pričao o detaljima burnog rastanka sa partnerkom sa kojom ima dvoje dece, ćerku Đinu i sina Kana.

"Nisam mislio da će se završiti ta ljubavna priča dok neko ne ode na onaj svijet od nas dvoje. Gradio sam to kao da će vječno trajati. Nisam sumnjao u njenu vjernost do samog kraja, kada su se neke ružne stvari obistinile i izašle na površinu i onda je to bilo sasvim drugo stanje. Pre dvije godine sam primetio da se udaljavamo jedno od drugog. Ničim izazvano. Ni dan-danas ne znam za neke razlike, niti me zanimaju, ali sam video da to nisu bliskost, prisnost, koji su bili prethodnih 15, 16, možda i 18 godina i onda je to krenulo ka raspadu, koji se i dogodio", rekao je Džinović za Pink.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Govorio je Džinović i o večeri njihovog nedavnog sukoba, kada je Melina upala u vilu, a pjevač pozvao policiju. "Pozvao sam policiju uz konsultaciju sa advokatom, zbog uzurpiranja. Napustila je kuću, a onda se gubi neka, šta znam, državina i pravo boravka u kući. Ima pravo da pokupi i uzme šta je njeno, živi na drugom kraju grada, ima svoj stan. Koji je razlog bio njenog dolaska, da ne želi da ode? Ne znam. Možda je bila i provokacija. Postupio sam građanski, pozvao policiju, policija je uzela izjave, dali smo izjave u stanici i tako se završilo. Malo miriše na provokaciju, ali ne znam koji je razlog njenog dolaska i toga da ne želi da ode...".

"Šta je rekla te noći? Rekla je 'Ovo je moja kuća, svaki kvadratni metar prostora koliko je tvoj, toliko je i moj'. Rekao sam da nema problema i da ćemo videti šta će kazati sud, a ako kaže da jeste - ja ću izaći iz nje. Bili smo svo četvoro, djeca su ćutala, molila su je da ode, nije htjela da ode. Djeca su se plašila da ne eskalira u neki fizički obračun, ali ne pada mi na pamet da tako rešavam stvari, postoji logičan put kako se rešavaju te stvari i tako sam i to uradio," zaključio je Haris.