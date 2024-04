BRUTALNO ZGODNA MAMA, A TEK SESTRE DA VIDITE! Dženifer Lopez podelila zajedničku fotku, jedna je voditeljka

Dženifer Lopez pokazala je rođene sestre, a sličnost je neverovatna.

Izvor: Instagram/screenshot

Pevačica Dženifer Lopez koja se u dokumentarcu rasplakala zbog supruga Bena Afleka, važi za jednu od najpoželjnijih žena na svetu. Zgodna majka dvoje dece sve je nedavno oduševila kada je pokazala brutalne trbušnjake u 55. godini i "posramila" mnogo mlađe koleginice, a kadrovi u kojima se u minijaturnom bikiniju spušta niz šipku muškarce su bacili u trans.

O privatnom životu Džej Lo zna se dosta toga, ali o njenim rođenim sestrama ne baš. Ona je na svom Instagram storiju objavila njihovu zajedničku fotki i pokazala sestre koje nemamo prilike često da vidimo.Sve tri izuzetno liče!

Lesli Lopez je starija, a u emisiji Opre Vinfri 2022. otkrila je da je Džej Lo bila glavna među njima dok su odrastale odnosno da su sve ideje o zajedničkim aktivnostima bile njene. Našalila se da je Džej Lo zvezda, ali da je za nju i dalje mala sestra i "davež".

Izvor: Instagram/jlo/screenshot

Lesli je takođe talentovana za pevanje, pojavila se kao operska pevačica u filmu "The Man in the Attic" 2021. Nastupala je u više od 25 mjuzikla i radila kao muzički pedagog. Ima dvoje dece. Njen sin Brendon izjašnjava se kao transrodna osoba,a Dženifer je sestrića predstavila 2020. u filmu "Draw With Me".

Mlađa sestra Linda je novinarka koje je radila na radiju i televiziji. Pre 23 godine dobila je nagradu New York Emmy za jutarnji informativni program dok je vodila WB 11 Morning News. Objavila je 2020. knjigu, a pojavila se i u filmu "Draw with Me" i radila kao producent na dva ostvarenja. Sarađivala je sa Džej Lo na filmu "Hustlers" i ima ćerku Lusi.