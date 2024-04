NE DAO BOG DA KAŽEM ZAŠTO ME NEMA U IGRI SUDBINE! Saša Joksimović podigao buru nakon napuštanja hit serije

Saša Joksimović napustio je seriju "Igra sudbine", a tim povodom se oglasio na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram / sasajoksimovic_official

Saša Joksimović, srpski glumac i voditelj, koji je nedavno pobijesnio zbog priča o razvodu od supruge, napustio je seriju "Igra sudbine", a brojni fanovi su se pitali šta se desili i zašto ga više ne gledamo.

On je na Instagramu objavio video u kom je govorio o napuštanju hit serije.

"Mnogi fanovi se pitaju i ljudi generalno gdje sam u 'Igri sudbine' i zašto me nema. Ne dao Bog da progovorim zašto me nema. Ali ti znaš, i znam ja, ti znaš da znam ja. Prosto me nema, vidimo se", poručio je Saša.

Nedavno je pravu buru izazvao glumac Darko Tomović koji je takođe napustio pomenutu seriju nakon tri godine. Darko se oglasio na svom Instagramu gdje je saopštio pratiocima da više neće biti dio ekipe pomenute serije, a tom prilikom je otkrio i svoje razloge.

"Najteži posao u karijeri iz više razloga uključuju saradnju sa kolegama glumcima i rediteljima, niti sa ljudima iz sektora fotografije, kostima i šminke. Sa njima je bilo lako i često zabavno. Njima želim uspjeh i sreću u svemu što budu radili. Hvala im. A šta je bilo teško? Teško je bilo trpjeti neprofesionalni odnos, osornost i bahatost 'vrha piramide', sa navikama donesenim iz neke druge oblasti javnog posla koji ima korijen na Ibarskoj magistrali. Pozdrav svima. Srešćemo se u nekoj drugoj priči", napisao je glumac Darko Tomović.