"MOŽETE SLOBODNO DA MI...": Saša Joksimović pobesneo zbog priča o razvodu - snima se i PSUJE!

Saša Joksimović, srpski glumac i voditelj, na društvenim mrežama objavio video u kojem otkriva šta misli o novinskim natpisima i komentarima pratilaca

Izvor: Instagram / sasajoksimovic_official

Glumac Saša Joksimović prošle nedelje objavio je status na Instagramu u kojem je napisao da njegova supruga Nevana i on više nisu zajedno.

"Obaveštavam sve, Nevena i ja više nismo zajedno. Svako svojim afinitetima i dosta je bilo. Budi najbolja mama našem Iliji, a neću ni ja biti loš tata. No comment", glasila je prvobitna objava glumca, nakon koje se, par dana kasnije, oglasio i rekao "da se zbog objave napravila priča o razvodu".

"Malo je glupo na taj način okončati život koji je trajao 22 godine. Kad se posvađamo ili sporečkamo, imamo internu šalu da kažemo: "Izvini se, inače sad stavljam na stori". Moj telefon se razbio i ta objava je "visila" dva sata bez preke potrebe - rekao je on, i na pitanje da li je taj potez bio ishitren i plod nesporazuma, on je kratko odgovorio "Da".

Sada se Joksimović oglasio video snimkom, u kojem demantuje da se razveo, ali i komentarisao naslove "razvodi se, pa se predomislio", odnosno komentare pratilaca koje čita na društvenim mrežama. Tom prilikom je nekoliko puta i opsovao:

"Jao bože što mi je krivo što sam uznemirio javnost, svojim glupim izgovorom, ali j*** ga. Jesam vas razočarao? Jeste li mislili da jesam, a sad kao nisam? Pa me mrzite još više. Neko je pomenuo "čitaš sigurno komentare", sad bih rekao možete slobodno da mi p***šite. Ako se budem razvodio od žene sigurno to neću preko Instagrama to da radim. Sve vas voli Oli, uživajte u danu", rekao je Joksimović.