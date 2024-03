CECA OŠTRO O SUKOBU VELJKA I TEYA DORE! Pjevačica konačno reagovala na komentare: "To je apsolutno neprihvatljivo!"

Ceca Ražnatović komentarisala buru koja se digla na mrežama zbog predstavnice Srbije na Evroviziji.

Izvor: RTS / Printscreen/MONDO/Stefan Stojanović/Antonio Ahel/ATAImages

Pobjeda Teya Dore na Pjesmi za Evroviziju danima je tema broj jedan na društvenim mrežama, a svoj sud dale su i mnoge javne ličnosti.

Veljko Ražnatović, koji je podršku uputio Breskvici, je objavio video na Instagram storiju čudeći se da će nas pjesma "Ramonda" predstavljati u Malmeu. "Lila ramonda... j**te", bilo je sve što je rekao Ražnatović. Mnogi su komentarisali kako je u domu Ražnatovića "rat" zbog kandidata na takmičenju, budući da su Ceca i Anastasija favorizovale pobjednicu.

Sada se konačno oglasila Ceca:

"To nije sukob mišljenja, to je sloboda mišljenja, bez uvreda, bez mržnje prema onom drugom. Anastasija je bila za Teya Doru, ja sam bila za Teya Doru i Breskvicu, a Veljko za Breskvicu. Koja god da je odnijela pobjedu, meni bi srce bilo na mjestu. Veljko je baš bio za Breskvicu, i to je potpuno okej", kazala je Ceca, pa se osvrnula na ratove koji se vode na socijalnim mrežama:

"Gledam sada na ovim društvenim mrežama, to je apsolutno neprihvatljivo, te uvrede, pa su jedni protiv drugih, stvaraju se klanovi. Imaš pravo da ti se ne sviđa pjesma, kao što je moj Veljko je izrazio stav da je bolja pjesma od Breskvice, ali nikada nije uvrijedio izvođača. Na društvenim mrežama se stvara negativna histerija, pa se vrijeđaju izvođači, teorije zavjere", kaže.

Pogledajte 00:09 Veljko Ražnatović isprozivao Teya Doru i pesmu Ramonda Izvor: Instagram Izvor: Instagram

"Bogu hvala, srpski jezik je vrlo bogat, nezadovoljstvo se može izraziti na jedan pristojan način, a ne vrijeđati izvođača koji vam ništa nije skrivio. Svi ti takmičari su se prijavili sa željom da odu na Evroviziju, to je apsolutno legitimno pravo svakog pojedinca i ne znam zašto se u ljudima rađaju takvi izlivi mržnje, bijesa. Navijaćemo za Teya Doru, isto kao što bismo da je otišla Breskvica, Zejna, ostali takmičari. Meni je i Džordži bio odličan. Činjenica je da jedan mora da ode, ne mogu da idu svi."