BRAT ME JE TUKAO I ŠAMARAO! Nije dao našoj pjevačici da nastupa u kafani: U džakovima sam iznosila novac

Lepa Lukić jednom prilikom otvoreno je govorila o svojim muzičkim počecima, te istakla da se njenoj pjevačkoj karijeri najviše suprotstavljao njen brat.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Lepa Lukić jedna je od najpoznatijih i najuspješnijih pjevačica u Srbiji i regionu, za veliki dobrinos narodnoj muzici dobila je i nacionalnu penziju, a ove godine dobila je i orden od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ipak, ona se nije pojavila na svečanoj ceremoniji, a kasnije je otkrila razlog.

Pjevačica ima bogatu muzičku karijeru iza sebe, a veliku pažnju javnosti privlači i njen privatni život. Lepa se udavala četiri puta, a jednom prilikom je ispričala kako joj je jedan muž prijetio da će je ubiti, kao i kako je drugog uhvatila u prevari.

Prve muzičke korake napravila je već sa deset godina, postala je svjesna svog pjevačkog talenta i odlučila da se posveti muzici. Kao djevojčica, nastupala je u zadružnim domovima, gdje je privlačila pažnju publike.

Međutim, suočavala se i s teškoćama u vidu suprotstavljanja njenog brata, koji nije želio da ona postane pjevačica - "Svakog mjeseca je bila audicija po nekim gradovima pa sam bježala od brata. Dobijala sam batine od njega, šamarčine i packe po rukama. Nije me dozvoljavao da budem pjevačica. Bio je inženjer ekonomije i nije davao da pjevam po kafana i da me maltretira neko. Sada kada sam postala Lepa Lukić rekao je da sam znao da ćeš to postati, nikada ti ne bih branio", rekla je pjevačica u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Izvor: Kurir TV

Jedan od ključnih trenutaka u Lepinim počecima bio je njen nastup na jednom velikom skupu u Aleksandrovcu, gdje je bilo prisutno između 15.000 i 20.000 ljudi. Uporna i hrabra, Lepa je pokušala da privuče pažnju poznatih pjevača Radojke i Tine Živković.

"Otišla sam u Aleksandrovac, tamo je bila berba grožđa i bilo je 15 do 20 hiljada ljudi. Tamo su bili Radojka i Tine Živković. Pitala sam Radojku da li mogu da otpjevam jednu pjesmu, a oni me gledaju ne znaju ni ko sam ni šta sam. Inače tada sam imala 17 godina. Ona je meni rekla da je sva znojava i da treba opet da se presvalači kako bi izašla na binu i da nema vremena i zatvori mi vrata. Ja sam joj opet zakucala i kada je otvorila ja sam plakala kao kiša. Molila sam je samo da me čuje uz harmoniku. Zapjevala sam pjesmu Zore Dubljević i ona je ostala bez teksta. Pitala me je gdje živim i ja sam rekla u jednom selu kod Kraljeva, Miločaj. Ona je rekla tad: 'Dijete ja ti prognoziram veliku karijeru. Ja se ne pitam ali ima Rajko Lalović', on je bio glavni sa RTS-a. Pozvala ga je i ja sam odmah zaplakala, jer kad mi suze vide odmah me puste. On je pao na moje suze i dao mi je da otpevam jednu pjesmu, ali sam ja tada otpjevala 5 pjesama", istakla je pjevačica.

Nakon tog ključnog trenutka, Lepa je otišla u Beograd i tamo je naišla na Petra Tanasijevića, koji joj je ponudio snimanje ploče. Lepa je snimila četiri pjesme koje su postigle ogroman uspjeh i obilježile početak njene karijere. Već od 1967. godine, Lepa Lukić postala je dobro poznato ime na muzičkoj sceni, a njen talent i harizma osvajali su srca publike. Zahvaljujući saradnji s izdavačkom kućom PGP, Lepa je ostvarila značajan uspjeh i stekla široku popularnost.

"Angažovao me je PGP da radim za njih, ugovor je bio od 5 godina i da mi kupe stan i da ja otplaćujem od procenta. Ja sam u džakovima zarađivala pare. Uspjela sam da otplatim stan za mjesec dana od procenta. Pozvao direktor i rekao: 'Lepa, ti si stan otplatila i sada možeš da ga podižeš lično'. Ja sam tada znala da kada snimim ploču da će to sigurno da prođe", rekla je pjevačica.