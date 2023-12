LEPA LUKIĆ ŠOKIRANA! IDU DA SE UŠIVAJU KAKO BI OPET BILE NEVINE

Lepa Lukić sve je oduševila kada se pred kamerama prisjetila svog prvog intimnog odnosa.

Izvor: Kurir TV

Jedna od najpoznatijih pjevačica narodne muzike koja ima tri penzije, Lepa Lukić bez "dlake na jeziku" govori o svim stvarima i čini se da ne preza ni od čega. Pjevačica se na duhovit način nerijetko prisjeti svojih dogodovština iz privatnog života i dugogodišnje karijere, a sada je gostovanjem u jutarnjem programu sve oduševila.

Lepa je bila gošća na Hepi televiziji gdje je bez ustezanja odgovarala na sva pitanja voditelja, a kada su na red došli intimni odnosi nasmijala je sve u studiju i kraj malih ekrana.

Ona je prvo istakla kako je šokirana time što se pojedine žene "ušvaju dole" - "Neke idu da se ušivaju da budu ponovo nevine. Bože sačuvaj! Gledam ih kako se operišu po nosu, ušima, licu, guzu podižu i tako dalje, ali još uvijek nisam čula da se po onoj stvari ušivaju, pa da ponovo trpe one bolove", rekla je Lepa, a svi su se smijali.

Pjevačica se onda prisjetila trenutka kada je ona izgubila nevinost: "Kad si nevin i dođe vrijeme da više ne budeš nevin, pa to boli. I ja sam se uvek čudila zašto svi izgiboše za taj s*ks, a to boli. Poslije prvog s*ksa sam mislila da to više nikada neću da uradim ponovo, ali ono te svrbi svaki dan da ideš sa dečkom. I onda ti petog dana konačno bude lijepo", ispričala je Lepa u svom stilu i sve oduševila.