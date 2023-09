ISCEPALA MI JE ROLKU I REKLA "TO DA VIŠE NISI OBUKLA": Lepa Lukić o Terezi Kesoviji - otišle na ručak, a onda haos!

Pevačica se prisetila gostovanja Tereze Kesovije i trenutka kada ju je "oslobodila kompleksa"

Izvor: TV Kurir

Pevačica Lepa Lukić gostovala je u emisiji na Kurir televiziji gde se prisetila trenutka kada joj je hrvatska pevačica Tereza Kesovija pocepala rolku.

"Imala sam mnogo kompleksa kada sam počela da nastupam. Tražila sam jednom prilikom da pozovu i Terezu Kesoviju na jednu promociju. Često, ranije, krila sam svoje ruke i vrat misleći da je mana kada imaš dugaćke ruke i duguljasti vrat. Međutim, ona je dok smo pevale zajedno, uvek govorila 'Ruke gore, zašto sklanjaš ruke?', počela sam nju da slušam", rekla je Lepa i nastavila:

"Bile smo na jednom ručku i ja sam nosila rolku. Uzela je, iscepala mi rukama celu rolku do dole i rekla 'to više nikada da ne nosiš, to nose žene sa malim vratom da ga izduže, ti imaš dugačak vrat'. Posle toga oslobodila sam se svih kompleksa i užival".

