USTANEM UJUTRU I ODMAH RAZMIŠLJAM DA ODEM I KUPIM "UNUČE" Ava o borbi sa alkoholom - Mislili da mi je Beograd to uradio!

Rijaliti učesnica, starleta i nekadašnja voditeljka progovorila o borbi sa zavisnošću od alkohola

Izvor: MONDO

Starleta Ava Karabatić, koju je domaća javnost upoznala u rijalitijima Survivor i Parovi, koji je potom i vodila, nedavno je progovorila o borbi sa alkoholom koja je trajala više od dvije godine. Ava se nedavno vratila sa liječenja, ne pije već četiri i po mjeseca, a sada je, gostujući u jednoj emisiji, otkrila i kako je sve počelo.

"Bila sam zavisna od alkohola dvije i po godine i to je bila teška havarija. Ne znam kako je krenula u mojim tridesetima. Onda sam se ovog ljeta odlučila na ostrvu, na Rabu, na liječenje, gdje sam provela dva mjeseca. Sad sam dva mjeseca na ambulantnom liječenju, pridržavam se terapije i svega, ali alkohol, kad ovako pričam, jer sam to proživjela i bilo je jako gadno, jako teško i mukotrpno... Alkohol kao alkohol je jedan veliki demon i jedan veliki problem, tako da, ja bih ga zabranila", rekla je Ava i opisala kako su izgledali njeni dani:

"Počne ti već ujutru, najranije kad se probudim, počnu ti se ruke tresti... Prvo što ti je u mislima je da otrčiš u market i da kupiš 'unučić', jer ne možeš da funkcionišeš, ne možeš izdržati dan ", rekla je Ava i istakla da su je mnogi pitali da se "nije propila zbog Beograda".

"Niko nije kriv, ni društvo, ni Beograd. Mnogi su me pitali da li je možda Beograd, koji je milionski grad, da li je on kriv. Split je mala sredina… Ne. Ja sam radoholičar, kod mene je samo to što sam imala previše slobodnog vremena i što mi se u jednom trenutku sve srušilo, ali zato smo tu, da sve to poboljšamo", rekla je Ava za Red televiziju.