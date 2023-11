RUKE TI SE TRESU, TRČIŠ TO DA URADIŠ! Teška ispovjest starlete nakon liječenja - Ovako izgleda dan jednog alkoholičara!

Ava Karabatić nakon nekoliko mjeseci u klinici za odvikavanje progovorila je o borbi s porokom i otkrila kako izgleda dan jednog alkoholičara.

Izvor: M.M. ATA Images

Hrvatska starleta Ava Karabatić, koju smo gledali u nekoliko naših rijaliti programa, nizala je brojne skandale, ranije su mediji prenosili da je "pravila haos i pijana vrištala po zgradi u kojoj živi", šetala gola po ulici i bila hapšena. Ubrzo je nestala iz javnosti, a pričalo se da je neko vrijeme provela na psihijatrijskoj klinici, što je ona negirala.

Kako je otkrila ona je upala u kandže alkohola, a u junu ove godine završila je na klinici za liječenje od bolesti zavisnosti. Na klinici je provela dva mjeseca gdje se liječila od alkoholizma, a nedavno je puštena kući. Alkoholu se kako kaže, odala zbog psihičkog zlostavljanja koje je proživljavala.

Sada je otkrila da je već četiri mjeseca trijezna, ali i kako je izgledala njena borba.

"Bila sam zavisna od alkohola dvije i po godine i to je bila teška havarija. Ne znam kako je krenula u mojim tridesetima. Onda sam se ovog ljeta odlučila na ostrvu, na rabu, na liječenje, gdje sam provela dva mjeseca. Sad sam dva mjeseca na ambulantnom liječenju, pridržavam se terapije i svega, ali alkohol, kad ovako pričam, jer sam to proživjela i bilo je jako gadno, jako teško i mukotrpno... Alkohol kao alkohol je jedan veliki demon i jedan veliki problem, tako da, ja bih ga zabranila", poručila je Ava za Red TV i opisala kako izgledaju dani alkoholičara.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

"Ruke počnu da ti se stresu čim ustaneš. Prvo što ti je u mislima je da otrčiš u market i da kupiš 'unučić' jer ne možeš da funkcionišeš, ne možeš da izdržiš dan", priznala je Ava i dodala:

"Niko nije kriv, ni društvo, ni Beograd. Mnogi su me pitali da li je možda Beograd, koji je milionski grad, da li je on kriv. Split je mala sredina… Ne. Ja sam radoholičar, kod mene je samo to što sam imala previše slobodnog vremena i što mi se u jednom trenutku sve srušilo, ali zato smo tu, da sve to poboljšamo",

Karabatićeva ne planira da odustane od liječenja i izbori se sa porokom, a kako kaže, alkohol u sebe nije unijela već nekoliko mjeseci - "Ja sam četiri i po mjeseca trijezna. Sad sam se navukla na dosta kofeina, pijem dosta turskih kafa, čaj, vodu".

Vidi opis RUKE TI SE TRESU, TRČIŠ TO DA URADIŠ! Teška ispovjest starlete nakon liječenja - Ovako izgleda dan jednog alkoholičara! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Hype Tv printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Hype Tv printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Hype Tv printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Hype Tv printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Hype Tv printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Hype Tv printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Hype Tv printscreen Br. slika: 7 7 / 7

BONUS VIDEO: