SAŠA POPOVIĆ ME ZOVE U ČETIRI UJUTRU I DERE SE DA NISAM NORMALAN! Alen Islamović: Obezbjeđenje me je čuvalo, pakao!

Alen Islamović pred veliki solistički koncert u Beogradu progovorio je o manje poznatim detaljima iz njegove bogate karijere.

Alen Islamović karijeru je započeo u "Divljim jagodama", a potom je promijenio bend i počeo da nastupa sa "Bijelim dugmetom" gdje je otpjevao neke od njihovih najvećih hitova poput "Lipe cvatu", "Ružica si bila", "Hajdemo u planine"... Nakon toga započeo je solo karijeru, a sada će prvi put 22. marta 2024. godine održati koncert u Beogradu.

Kao neko ko se još tokom vojničkih dana zaljubio u ovaj grad, ne krije što će baš ovdje i uz muziku, sa svojim fanovima, provesti prve dane proljeća. Za šou priprema oko 35 pjesama, ali još uvijek nije siguran tačno kojih. Iako je, sa druge strane, tokom karijere snimio i nekoliko dueta, želja mu je da predstojeći koncert sa svojim bendom održi sam, pa tako gostiju neće biti, ali se zato prisjetio jedne saradnje koja mu je posebno draga.

"Uvijek izvodim 'Lopova'. Ona mi je dobra pjesma. Kada je sviramo, sviramo je čvrsto kao da sviraju 'Divlje jagode'. Agresivna je i ljudi vole taj rif što smo mi postavili, kao da je rok pjesma. Dobro zvuči, to treba čuti uživo", rekao je Alen i prisjetio se kako je nastala numera "Lopov".

"Znam da me je zvao Saša Popović i kaže: 'Imamo novu pjevačicu, ne znam da li znaš za nju, ime joj je Indira?'. Nisam znao. 'Ima dobra pjesma, Marina Tucaković je napisala tekst i Rale Ratković muziku, pa da ti ponudimo da snimiš duet'. Rekao sam: 'Ne mogu sad ništa da ti potvrdim, moramo da dođemo u neki studio da vidim šta je to'. I, gdje ćemo, šta ćemo, nađemo se mi u Tuzli. Prvo vidim Indiru, Indira kao Šakira, original. Sad, da čujem pjesmu. Čuo sam, ima tu nekih frekvencija za mene. Rekoh 'ajde, otpjevaćemo. Nema problema. Otpjevao sam, oni su bili prezadovoljni. Otišao sam za Beograd i u četiri sata ujutru mi zvoni telefon. 'Ko je sad... ?' Kad, Saša Popović: 'Ti nisi normalan! Kako je ova pjesma ispala, to je veliko čudo! Ovo će biti veliki hit!'. Pa reko': 'Zato je i pjevam, da bude veliki hit'. I tako je ta saradnja sa 'Grandom' krenula. Bila je i veoma lijepa saradnja sa Indirom, mi smo i dosta koncerata zajedno odradili u regionu i po svijetu, tako da je ta pjesma došla do miliona i miliona ljudi", ispričao je.

Da li je ikada postojala mogućnost da napravite veliku, svjetsku karijeru, pjevate na stranom jeziku... ?

"Mogao sam, ali nisam imao vremena. Možda je trebalo da 'uhvatim' neke kontakte sa ljudima koji su preko, za to, pa da onda nešto pokušam, ali stvarno nisam imao vremena. Vi svi znate kroz šta je ovaj prostor prošao, čovjeku nije bilo ni do razmišljanja da snima nešto na engleskom, već da zaradi za komad hleba svirajući negdje u nekom kafiću, da preživi porodica. Ne samo moja, već još više njih oko mene. A da sam to uradio, da sam imao tu želju, trebalo je sa 19 godina da spakujem kofere i da odem u London. Da odem i da probam, da nađem neku vezu i da nešto radim".

Kada ste postali svesni svoje popularnosti?

"To je bilo u vrijeme prvog albuma s Bijelim dugmetom, 'Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo'. Nije ulicom moglo da se šeta, a kamoli da se uđe u tramvaj, autobus, to je bila '86, '87. godina. To je bio pakao. Obezbjeđenje oko nas... Sve je bilo pakleno. Posebno mene, mene su čuvali kao... 'Samo čuvajte pjevača, biće sve u redu!'".

Da li vam je privatni život patio zbog poslovnih obaveza?

"Jeste. Odrastanje mojih ćerki, kad sam im bio najpotrebniji ja sam uvijek bio na putu. Zato, sad sam deda, pa sam riješio problem. Nadoknađujem. Imam troje unučića, od osam, pet i dvije godine i osam mjeseci. Sve kompletno nadoknađujem".