"MIROSLAV ILIĆ JE DEVINOV OTAC" Mirjana Antonović kaže da je Viši sud donio odluku! Otkrila kako je pjevač reagovao

Mirjana Antonović oglasila se na društvenim mrežama gdje je otkrila da je Viši sud u Beogradu po drugi put, odlučio u korist nje i njenog naslednika, ali i kako je Miroslav Ilić reagovao.

Mirjana Antonović, domaćoj javnosti poznata je kao bivša ljubavnica pjevača Miroslava Ilića koja godinama pokušava pred sudom da dokaže da je Ilić otac njenom sinu Devinu. Ona se sada oglasila na svom Fejsbuk nalogu gdje je navela da je Viši sud u Beogradu, po drugi put, zaključio da su Devin i Miroslav otac i sin.

"Dobro jutro dragi prijatelji! Da vas na brzinu obavijestim da je Viši sud u Beogradu, po drugi put, odlučio u NAŠU korist. Miroslav je u medijama izjavio da ne razumije kako sud može da dođe do odluke da je on Devinov otac bez njegove saglasnosti da priloži DNK. Kad čovjek koristi i krije se iza zastarelog zakona i odbija da prinese svoj DNK, sud mora da odluči na bazi svjedoka, slika, i mnogobrojnih drugih dokaza", napisala je Mirjana i otkrila šta je ilić uradio kada je čuo presudu:

"Posle svega je ipak Viši sud, po drugi put, zaključio da su Devin i Miroslav otac i sin. Nećete vjerovati! Miroslav je ponovo predao žalbu na Apelacioni sud. Nadamo se da ce njegovi na Apelacionom sudu ipak biti pravedni i konačno staviti pečat na Miroslavljeve prazne manipulacije".

Devin i njegova majka žive u Americi, dok u Srbiju dolaze samo zbog ročišta. Oni vode život na visokoj nozi, a Devin je prije nekoliko mjeseci postao i otac. Mirjanin sin jednom prilikom je otkrio da je stupio u kontakt sa Ilićem, ali da je ubrzo sve prekinuto i da Miroslav nije želio da ga vidi.

"Pozvao sam ga ubrzo pošto sam saznao da mi je biološki otac i rekao mu: 'Je l' to Miroslav Ilić? Ovdje Devin, tvoj izgubljeni sin iz Amerike'. Nastala je pauza posle koje je on odgovorio: 'Drago mi je da si živ i da si dobro'. Pričali smo o raznim stvarima, čak i o fudbalu. Kasnije smo se još nekoliko puta čuli, čak smo se dogovorili da se nađemo u Beogradu. Kupio sam kartu, ali me je, nažalost, nedelju dana pred put pozvao i otkazao viđanje", ispričao je Devin jednom prilikom.

Devin je prilikom dolaska na jedno suđenje otkrio da mu je teško što nije uspio da ostvari kontakt sa Miroslavom Ilićem. Mirjana je kao vrlo mlada otišla je u Ameriku gdje se udala za krznara Danijela Antonovića i radila kao model, tačnije, kao zaštitno lice jedne firme, i sa njim dobila ćerku Dianu i koji je priznao njenog sina.