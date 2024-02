S 16 GODINA ŽIVJELA U GARAŽI, DIJELILA KUPATILO I RADILA PO KAFANA -"Uplakana sam išla u krevet, znala sam da tako mora"

Pjevačica Nataša Alimpić prisjetila se teškog početka karijere, djetinjstva i perioda kada se sa samo 16 godina odselila od svojih roditelja.

Izvor: YouTube/Kurir

Nataša Alimpić koja iza sebe ima 10 godina radnog staža, bila je gost emisije autora i voditelja Jovane Matić Đokić "Nije sve tako crno" i ispričala svoju životnu priču i progovorila o izuzetno teškom početku karijere. Pjevanjem je počela da se bavi u lokalu svog oca, kada je sa 15 prvi put uzela mikrofon u ruke. Nakon loše finansijske situacije i zatvaranja porodičnog restorana, otišla je od kuće, živjela u garaži i pjevala dugi niz godina po kafanama i pekla zanat.

U školi je zbog pjevanja i želje da pomogne roditeljima trpjela vršnjačko nasilje kada su je drugari iz školske klupe ismijavali, nazivali "pjevaljkom" i izbjegavali. Nije bila u prilici da nosi dobre patike, putuje na ekskurzije što je bio predmet ruganja.

"Oduvijek sam voljela školu i bila sam odličan đak. Cilj mi je i želja da jednom završim fakultet, nikad nije kasno, ranije sebi to nisam mogla da priuštim. Mnogo sam radila i bila sam često pospana i druželjubiva i to je naravno primijetila razredna koja je na kraju zvala roditelje na razgovore. Mislila je da me tjeraju na to, iako nisu. Djeca su me na odmorima zadirkivala i ismijevala. Prozivali su me na malom odmoru, nazivali me 'pjevaljkom', pitali su me na koji način uživam bakšiš...Tjerali su neki cirkus sa mnom. Tada sam odlučila da odmore provedem u klupi, malo odspavati ili pripremiti se za sljedeći čas, preslišati", prisjetila se Nataša i dodala:

Izvor: YouTube/Kurir

"Djeca koja su išla u školu sa mnom živjela su lagodniji život i nisu razumjeli moju situaciju i život. Bili su dobro obučeni, putovali su, nosili nove telefone, ja to nisam imala. Sa 18 godina sam prvi put otišla na more koje sam sama sebi platila", ispričala je pjevačica kroz suze.

Govorila je i o teškom početku i prvim koracima na putu do uspjeha, te je otkrila da je se sa 16 godina odselila od roditelja kako im ne bi bila na teretu i počela sama da zarađuje za život.

"Kada sam se odselila živjela sam u garaži. To je garaža koja je adaptirana u jedan stambeni objekat. Sa 16 godina ne možete sebi priuštiti sjajne i luksuzne uslove. Dijelila sam kupatilo sa starijim gospodinom, ali nisam ga mnogo ni srijetala jer sam radila i išla u školu", rekla je Nataša i otkrila šta joj je dalo snagu da se bori i ide sigurno ka svom cilju.

"Kada počnete da se bavite pjevanjem, ne može odmah da se pjeva po privatnim veseljima nego mora da se prođe taj kafanski zanat. U kafanu dolaze razni ljudi, neko da se veseli, neko da sklopi posao, neko da pjeva, nego da 'gleda' muziku, neko da ispriča svoje probleme... Bilo je teško kada neko dođe na uho vam priča svoju životnu priču ili vam obećava da može da vas spasi odatle i pruži bolji život... Uvijek sam se držala svog puta i bila sam svjesna da to moram da prođem. Nekada sam i uplakana zaspala... Željela sam da nikada nisam kročila u kafanu i da sam sa svojim roditeljima sjedela kod kuće i gledala filmove... Ali, kada se smirim, kažem sebi 'izdrži'", ispričala je Nataša.