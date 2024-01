"NIJE MI SMETALO DA ME POREDE KAD JE IZGLEDALA DOBRO" Ema Radujko isprozivala Teodoru - Imala je estetske intervencije

Pevačica Ema Radujko govorila o poređenju sa Teodorom Džehverović

Izvor: instagram/emaradujko

Pevačica Ema Radujko (19) napravila je pometnju prvom pesmom, tačnije spotom koji je snimila kada je još bila maloletna. Vruće scene i "manjak" odeće podsetio je domaću javnost na njenu stariju koleginicu Teodoru Džehverović, s kojom čak ima istu menadžerku.

Sada je Ema otkrila da je "smara ta priča da kopira Teodoru Džehverović", a u emisiji u kojoj je gostovala je čak i "pecnula" pevačicu govoreći da "za razliku od nje, ona nije imala plastične operacije".

"Nije više ta priča u fokusu, ali me je u jednom trenutku smorila. Ja ne znam šta da radim, da uradim nešto na sebi da ne ličim na nju? Ona je imala neke estetske zahvate i prosto... ja kažem da ja nisam. Kada sam tek počela da snimam, izgledala je dobro, sve je na njoj bilo super, nije mi smetalo da me porede sa zgodnom, uspešnom... ali, jedno vreme je počelo da me smara. Ja da sam htela da je kopiram, ja bih kopirala njen život - prijavila se u takmičenje, ušla u rijaliti...", pričala je Ema.

Snimak iz emisije je završio na društvenim mrežama, a brojni tviteraši su pisali da je Ema "žestoko isprozivala Teodoru":