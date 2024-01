GLEDALI ME KAKO IZGLEDAM UJUTRU: Ema Radujko vanredno završila srednju medicinsku -"To je bila glavna tema u odjeljenju"

Pjevačica Ema Radujko progovorila o srednjoškolskim danima

Izvor: instagram/emaradujko

Pjevačica Ema Radujko napravila je pometnju u domaćoj javnosti prvo slikama i snimcima koje je objavljivala na društvenim mrežama, a potom i eksplicitnim spotom u kojem izazovno pleše sa igračem, u periodu dok je bila maloljetna.

Nakon uspjeha na muzičkoj sceni uslijedili su nastupi na festivalima i po klubovima, o kojima se najviše piše zbog činjenice da se na njima pojavljuje u tangama. Sada je, gostujući u jednoj emisiji, otkrila da je njen izgled "bio glavna tema i u srednjoj školi".

"Završila sam srednju medicinsku, ali vanredno, tako su me savjetovali, a i nije bilo prijatno da ujutru svi gledaju kako sam došla, kako izgledam, da li sam raspoložena"... rekla je Ema, a na pitanje voditelja "ko je komentarisao, učenici ili profesori", rekla "svi".

"To je tada bio dio mog života, to mi je škola, a ja se uopšte nisam osjećala prijatno tamo, čak su me i profesori u školi savjetovali da mi je super da pređem na vanredno i onda sam i prešla".

(MONDO, Informer)