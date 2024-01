PECALA 25 GODINA STARIJEG MILIONERA, A SAD SE SLIKALA GOLA: Nazivaju je sponzorušom, ona otkrila detalje iz kreveta!

Lejla Grifin iz Londona, koja se udala za 25 godina starijeg milionera Brusa, objavila je fotografiju na kojoj pozira gola u automobilu.

Izvor: Printscreen

Zavodljivo je gledala u retrovizor, a u opis objave je napisala: "Uvijek provjerite retrovizor (pogledajte iza)".



Pratioci su je pohvalili.

‘Savršenstvo’, ‘Predivna’, ‘Tako si seksi’, neki su od komentara.

Ova atraktivna crnka ima 29, a njen suprug 54 godine. Upoznali su se na internetu u oktobru 2021.godine, piše Daily Star.



U roku od godinu dana kupili su kuću i vjenčali se. Iako neki govore da Brus može da joj bude deda, Lejla insistira na tome da je njen muž fantastičan u krevetu.

Izvor: Printscreen



"On je najbolji ljubavnik kojeg sam ikad imala. Da sam imala povez na očima dok smo vodili ljubav, rekla bih da ima 21, a ne 53 godine… Mislim da je emocionalna povezanost to što čini naš odnos sjajnim, a on se jednostavno zna snaći u spavaćoj sobi. Brus i ja smo vrlo iskreni jedno prema drugom i prema našem odnosu i istina je da nije bio finansijski u situaciji u kojoj se nalazi, ne bih se sastala s njim. A da ja nisam mlada i atraktivna žena, on se ne bi našao sa mnom", ispričala je.

Lejla ima oko 130 hiljada pratilaca na Instagramu i redovno objavljuje fotografije s mužem. Mnogi su zaintrigirani njihovim brakom, ali ima i ružnih komentara.

"Ljudi me zovu sponzorušom i da sam s njim samo zbog njegovog novca. Zašto ljudi ne kažu da je on 'sa mnom samo zbog mog izgleda'. Zašto je to tako jednostrano? Smiješno mi je jer takva reakcija zapravo dolazi od muškaraca u 20-ima i 30-ima koji su švorc i žele da budu kao on. Nikad nije od žena ili drugih starijih situiranih muškaraca", rekla je.