AKO NISTE IMUĆNI I SLAVNI NISTE NJEN TIP! Nosi minijaturne gaće i od 17. godine juri samo BOGATAŠE - A oni lude za njom!

Za Šantelom Džefriz lude mnogi muškarci, ali ona zavodi samo one bogate.

Izvor: Instagram/chanteljeffries

Model, DJ i influenserka Šantel Džefriz privlači pažnju gde god da se pojavi. Jedna je od onih koju paparaci jedva čekaju da "ulove" na plaži i uslikaju u minijaturnim tangama i kostimu koji otkriva sve njene savršene obline. Lepotica koja je stekla i veliku popularnost na Instagramu gde je prati 4,5 milina ljudi poznata je po smelim, obnaženim fotografijama.

Šantel redovno kači provokativne fotke, a komplimenata joj nikad ne nedostaje. Iako se trudi da zadrži svoj prirodan izgled, te napornim treninzima radi na savršenoj liniji, 2017. godine priznala je da je ugradila silikonske implantante zbog činjenice da je često varirala u težini, a želela je da joj grudi ostanu iste veličine uprkos njenoj skolonosti ka jo-jo efektu.

U jednom trenutku imala je 58 kilograma, a umela bi naglo da smrša i na težinu od 45 kilograma - to je uticalo da se veličina njenih grudi neprestalno menjala - "To je prilično velika razlika. Kada pređete s D na B korpu i izgubite taj volumen i težinu, to negativno utiče na vaše grudi. Čini da budu mlitave, da vise i možete dobiti i strije, i sve to nije najbolje izgledalo", obrazložila je.

Izvor: Instagram/chanteljeffries

Ova zgodna crnka poznata je po viđanju sa bogatim, poznatim i uticajnim muškarcima, a i sama je otvoreno priznala da frajere bez statusa ni ne uzima u razmatranje. Ona je imućne muškarce počela da zavodi još sa 17 godina, pa je tako pre 2013. uspela već da bude sa Džastinom Kombsom, sinom Paf Didija, reperom Lil Tvistom i igračem američkog fudbala Dišonom Džeksonom.

Ipak, afera koja ju je zaista proslavila i učinila je svetski poznatom jeste ona sa Džastinom Biberom. Ova romansa je bila kratka, ali dovoljna da podigne prašinu, a okončala se - hapšenjem! Šantel je bila sa pevačem kada ga je policija uhvatila kako vozi u alkoholisanom stanju, a dok su ga hapsili ona se smejala, što je zgrozilo javnost.

Izvor: Instagram/chanteljeffries

Na njenu listu slavnih ljubavnika upisali su se i reper Trevis Skot, košarkaš Džordan Klarkson, kao i njegov kolega Kajri Irving, glumac Vilmer Valderama, jutjuber Pol Logan, reper Mašin Gan Keli... Ipak, trenutno je slobodna, a šuška se "varnice sevaju" između nje i di-džeja Dipla.