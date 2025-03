Javni tužilac će preduzeti sve potrebne radnje iz svoje nadležnosti u cilju pravilno utvrđivanja činjeničnog stanja i donijeće na zakonu zasnovanu odluku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Protiv Slobodana Bobe Živojinovića, supruga folk pjevačice Lepe Brene, danas je podignuta optužnica u slučaju prodaje jahte "Pershing 54".

Za krivično djelo Prevara iz člana 208. stav 4. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika je zaprijećena kazna zatvora od 2 (dvije) do 10 (deset) godina i novčana kazna koja za krivična djela iz koristoljublja može iznositi i 10.000.000 (deset miliona) dinara.

Domaći mediji stupili su u kontakt sa Bobom, ali je on otkrio da se trenutno ne nalazi u Srbiji.

"Ne znam ništa. U Argentini sam. Moram da provjerim o čemu se radi", bilo je sve što je rekao Brenin muž.

Vidi opis Boba Živojinović napustio Srbiju: Podignuta optužnica protiv njega, prijeti mu do 10 godina zatvora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube/Printscreen/InfoM TV Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/lepabrena Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/lepabrenaa Br. slika: 9 9 / 9 AD

Saopštenje tužilaštva

"Nakon završene istrage pokrenute zbog duple prodaje plovila – broda marke 'Pershing 54', za iznos od 115.000 eura, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podiglo optužnicu protiv okrivljenih S.Ž. (rođen 1963. godine) i N.R. (rođen 1986. godine) zbog krivičnog djela Prevara u saizvršilaštvu iz člana 208. stav 4. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika u vezi sa članom 33. Krivičnog zakonika i protiv okrivljenog A.P. (rođen 1988. godine) zbog krivičnog djela Prevara u pomaganju iz člana 208. stav 4. u vezu stava 1. Krivičnog zakonika u vezi sa članom 35. Krivičnog zakonika.

"Okrivljeni su opravdano sumnjivi da su u periodu od 08.03.2024. do 05.06.2024. godine, u Beogradu, GO Novi Beograd, okrivljeni S.Ž. i N.R., u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 115.000 eura, u dinarskoj protivvrijednosti iznos od 13.477.211,00 dinara doveli ovlašćenog predstavnika privrednog društva „Harvinter“ d.o.o., direktora oštećenog M.S., lažnim prikazivanjem činjenica u zabludu i održavali ga u zabludi i time ga naveli da na štetu imovine privrednog društva "Harvinter“ d.o.o. nešto učini, u čemu im je, sa umišljajem pomogao okrivljeni A.P. i to davanjem savjeta i uputstava, kao i stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela."

Izvor: 24Sedam/ Mondo