Nova studija upozorava na emocionalnu zavisnost od ChatGPT-a i gubitak samostalnosti kod prekomernih korisnika. Previše oslanjanja na AI može ugroziti sposobnost donošenja samostalnih odluka.

Izvor: Pixabay

Nova studija MIT Media Laba u saradnji sa OpenAI-jem otkriva alarmantne efekte prekomerne upotrebe vještačke inteligencije, ukazujući na to da ChatGPT, iako koristan, može izazvati ozbiljne emotivne i psihološke posledice kod korisnika. Istraživanje je pratilo gotovo 1.000 ljudi tokom četiri nedelje i otkrilo da prekomjerno oslanjanje na ovu tehnologiju može voditi ka emotivnoj zavisnosti i ozbiljnom smanjenju samostalnosti.

AI kao prijatelj modernog svijeta

Za mnoge korisnike, ChatGPT nije samo alat za rešavanje problema, već postaje „prijatelj“ kojem se povjeravaju najdublja pitanja. Istraživači su primijetili da ljudi koji često koriste ChatGPT za savjetovanje, objašnjenja i kreativne ideje razvijaju duboku emocionalnu povezanost sa ovom tehnologijom. Ovi korisnici više ne gledaju na AI kao na samo alat, već na entitet kojem vjeruju, čak i kada se radi o emocionalnoj podršci.

Gubitak samostalnosti

Prekomjerna upotreba AI-a dovodi do ozbiljnih problema, otkrivaju istraživači. Korišćenje ChatGPT-a kao primarnog izvora odluka i ideja često vodi do "problematične upotrebe" – zavisnosti koja pomaže rešavati svakodnevne dileme, ali u isto vrijeme potkopava sposobnost korisnika da razmišljaju i deluju samostalno. U suštini, ljudi sve više postaju pasivni prema vlastitim sposobnostima, oslanjajući se na AI za gotovo sve, od malih zadataka do životnih odluka.

Nešto više od tehnologije

Naučnici upozoravaju da ovo nije samo pitanje emocionalne zavisnosti, već i potencijalnog gubitka kognitivne nezavisnosti. Ako se trend nastavi, ljudi bi mogli postati sve više zavisni od vještačkih sistema za donošenje odluka, što može ozbiljno ugroziti njihovu sposobnost da rešavaju probleme samostalno i da vjeruju svojim instinktima.

U krajnjoj liniji, prekomjerna upotreba AI-a može dovesti do gubitka lične autonomije. Dugoročno, ovo bi moglo stvoriti društvo u kojem ljudi postaju pasivni i nesposobni za samostalno mišljenje.

Između inovacije i gubitka identiteta

Dok svijet ubrzano usvaja vještačku inteligenciju, radnici se suočavaju sa dilemom: kako da ostanu konkurentni i relevantni u eri automatizacije, a da ne izgube vlastitu kreativnost i identitet?

Strah od zaostajanja postaje sve prisutniji, ali postoji i opasnost da prekomjerno oslanjanje na AI pogubi osnovne ljudske vještine i sposobnosti. Kao što je Avijit Goš iz Hugging Face-a istakao: "Automatizacija nije isto što i autonomija. Repetitivni zadaci se mogu automatizovati, ali ideja o potpuno nezavisnoj AI radnoj snazi? To je još uvijek daleka budućnost."

Balans Koji Ispisuje Budućnost

Studija jasno pokazuje da će ključ uspjeha u budućnosti biti u održavanju ravnoteže između ljudske kreativnosti i tehnološke pomoći. AI bi trebao da bude alat koji unapređuje ljudske sposobnosti, ali nikako zamjena za ljudsku autonomiju i nezavisnost.

Kako bi izbjegli opasnosti koje dolaze s prekomjernim oslanjanjem na tehnologiju, korisnici moraju pronaći zlatnu sredinu – između koristi koje donosi AI i očuvanja vlastite sposobnosti za samostalno razmišljanje i donošenje odluka.