Glumica Mira Furlan u svojoj biografiji nije otkrila ime muškarca koji ju je silovao.

Legenda jugoslovenske filmske scene Mira Furlan, napustila nas je prije dvije godine. Glumica je preminula je u 66. godini od komplikacija izazvanih virusom Zapadnog Nila, a detalji iz njenog bogatog života i dalje se otkrivaju zahvaljujući biografiji koju je prije nekoliko godina objavila pod imenom "Voli me više od svega na svijetu".

Mira Furlan je pisala o "višestrukim pokušajima silovanja", prvi put kada joj je pod tušem na univerzitetu prišao nag muškarac, potom kada su je dva momka na ulici uvukla u ulaz i "razmišljala šta će s njom". Tada se izvukla zahvaljujući hladnokrvnosti "mislili su da nešto nije u redu sa mnom", ali stravični događaj koji je uslijedeo, i koji je opisala na stranicama knjige, posebno je pogodio sve koji su ga pročitali.

Hrvatsko izdanje magazina Story je prenijelo odlomak iz njene knjige, objavljen na stranici javniservis.net, koji vam prenosimo:

"To što sam bila 'čudna' nije mi pomoglo puno godina posle, dok sam ćaskala i pila u nečijem stanu nakon pozorišne predstave. Iznenada sam završila sama s čovjekom kojeg sam jedva poznavala, čovjekom iz drugoga grada, vrlo poznatom javnom ličnošću. Gde su svi ostali? Gde su nestali? Zgrabio me je snagom koja je bila zastrašujuća. Pričepio me je koljenom dok mi je obije ruke držao nad glavom. Osjećala sam se potpuno bespomoćno. Rukom mi je pokrio usta da ne vrištim. Snošaj je bio gotov za nekoliko sekundi.

Možda je upravo njegova brzina bila to što me spasilo od prestravljenosti zbog napada. Moj um nije to mogao da slijedi. Sve je bilo gotovo prije nego što sam uopšte mogla shvatiti što se desilo. Bila sam zapanjena i bez teksta. On je nestao sledeće sekunde. Ja sam trčala zagrebačkim ulicama cijelim putem do kuće, više šokirana drskošću nego duboko pogođena nasiljem. Na čas sam pomislila otići na policiju, ali sam odlučila da neću. Znala sam da bi policajci jedan drugom značajno namigivali misleći: 'Drolja. Dobila je što je zaslužila".