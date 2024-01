MILAN POPOVIĆ SE OGLASIO NAKON ŠTO JE SUD ODUZEO SINA SEVERINI: "Zadovoljan sam, odluka je pravedna!"

Vrhovni sud u Hrvatskoj u potpunosti je vratio starateljstvo nad Aleksandrom Popovićem njegovom ocu, biznismenu Milanu Popoviću, a sada se tim povodom oglasio i on!

Milan Popović prvi put oglasio nakon što je donešena odluka Vrhovnog suda o starateljstvu nad malim Aleksandrom kog je dobio u vezi sa Severinom Vučković.

"Vrhovni sud je najviša pravosudna instanca u Republici Hrvatskoj. Presuda je donesena jednoglasnom odlukom vijeća od 5 vrhovnih sudija. Odluka je pravedna i zadovoljan sam, ali priča još nije završena. Županijski sud u Splitu i druge sudije ovog postupka su nanijeli nenadoknadivu štetu našem djetetu", rekao je Milan Popović za "RTL", a onda dodao:

"Nastaviću da koristim sva pravna sredstva da raskrinkam sve koji su u tome učestvovali, i da za to budu adekvatno sankcionisani. I za kraj, ova odluka nikako ne znači da gospođa majka neće moći da viđa diete. Tih 20 meseci kada je diete živjelo kod mene majka više od pola termina nije dolazila po dijete, a što je još gore nije ni tražila da više bude sa djetetom. Ovo je samo još jedan medijski cirkus Severine Vučković, sezona 156", navodi Popović.

Severina je javnost juče obavijestila o odluci suda: "Evo, sad su i Vrhovne sudije dale svoj obol. Digli su ruku u ime mog deteta koje nikad nisu vidjeli, s kojim nikad nisu razgovarali, koje ima svoj život, svoje misli i koji deset godina trpi torturu sistema, i ja zajedno sa njim. Ne da mi se sada da tražim nepravilnosti u odlukama Vrhovnoga suda, ne da mi se više tražiti ikakve nepravilnosti, a pogotovo ove koje su donijeli protivno pravnoj praksi Ustavnog suda, kako kaže moja advokatica", prenosio je hrvatski "Jutarnji".

Pjevačica je zatim objavila otvoreno pismo na Instagramu o situaciji koja ju je zadesila. "Dragi Vrhovni sude… Dakle, s obzirom na to da ste javno objavili vašu odluku, i to prije nego što je meni odluka uručena, javno vam i dogovaram. Ja sam S.V. (a ne S.K, kako ste napisali u odluci). Mama kojoj ste uzeli dijete, kako biste ispravili ‘neujednačenu sudsku praksu’ i ‘greške u proceduri’ u postupku koji se završio prije dvije i po godine. Proceduralna greška se sastoji u tome da je, po vašem mišljenju, sudsko vijeće u postupku za starateljstvo trebalo da sasluša vještake, koji su nalaz pisali gotovo godinu dana (a trebalo je da bude gotov za mjesec dana)“, započela je Severina na Instagramu.

"Znači, oba vještaka, Grošić i Dijanić, koji su, uzgred, zadnji put vidjeli moje dijete prije tri i po godine, nisu usmeno obrazložili svoj nalaz, kažete. Na sud su pozvani. Dijanić se opravdala nalazom da je bolesna, a vještak Grošić da je kognitivno nesposoban. Svoj nedolazak na sud opravdao je, citiram: ‘Zbog nedostatka kognitivnih i intelektualnih spsobnosti, vezanih upravo za konkretan predmet’. Tim riječima doslovno. Pitam se, je li možda bio i kognitivno nesposoban kad je radio nalaz ili kad ga je poslao? Ali to je druga tema…", nastavila je ona i dodala:

"Pa, da vam pojasnim, Vrhovni sude… Veštak Vladimir Grošić me je u jesen 2021. godine pozvao u park Maksimir u 21h, jer on tamo džogira, obrazloživši da me ne može primiti u bolnici. Bila sam prestravljena, ali sam otišla zbog sina. Tada mi je rekao da je zatražio svoje izuzeće iz predmeta, jer su mu prijetili. Rekao je da su mu prijetili da će izgubiti posao, da znaju gdje mu starija ćerka studira i da se uplašio za svoje dijete", napisala je, između ostalog, pjevačica u svojoj Instagram objavi.