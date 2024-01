"JA SAM MAMA KOJOJ STE UZELI DIJETE" Severina uputila otvoreno pismo Vrhovnom sudu u Hrvatskoj

Pjevačica Severina Vučković objavila otvoreno pismo na Instagramu

Izvor: Printscreen/Instagram

Pjevačici Severini Vučković Vrhovni sud u Hrvatskoj oduzeo je starateljstvo nad sinom Aleksandrom. Vrhovni sud je poništio raniju odluku Županijskog suda u Splitu, koji je odredio da Severina i Milan Popović dijele starateljstvo nad maloljetnim dječakom i sada puno starateljstvo ima otac djeteta.

Danas je u svim medijima u regionu osvanula i sama presuda, a sada se ovim povodom oglasila pjevačica i na Instagramu objavila otvoreno pismo Vrhovnom sudu:

"Dragi Vrhovni sude… Dakle, s obzirom na to da ste javno objavili vašu odluku, i to prije nego što je meni odluka uručena, javno vam i dogovaram. Ja sam S.V. (a ne S.K, kako ste napisali u odluci). Mama kojoj ste uzeli dijete, kako biste ispravili ‘neujednačenu sudsku praksu’ i ‘greške u proceduri’ u postupku koji se završio prije dvije i po godine. Proceduralna greška se sastoji u tome da je, po vašem mišljenju, sudsko veće u postupku za starateljstvo trebalo da sasluša vještake, koji su nalaz pisali gotovo godinu dana (a trebalo je da bude gotov za mjesec dana)“, započela je Severina na Instagramu.

"Znači, oba vještaka, Grošić i Dijanić, koji su, uzgred, zadnji put vidjeli moje dijete prije tri i po godine, nisu usmeno obrazložili svoj nalaz, kažete. Na sud su pozvani. Dijanić se opravdala nalazom da je bolesna, a vještak Grošić da je kognitivno nesposoban. Svoj nedolazak na sud opravdao je, citiram: ‘Zbog nedostatka kognitivnih i intelektualnih spsobnosti, vezanih upravo za konkretan predmet’. Tim riječima doslovno. Pitam se, je li možda bio i kognitivno nesposoban kad je radio nalaz ili kad ga je poslao? Ali to je druga tema…", nastavila je ona i dodala:

"Pa, da vam pojasnim, Vrhovni sude… Vještak Vladimir Grošić me je u jesen 2021. godine pozvao u park Maksimir u 21h, jer on tamo džogira, obrazloživši da me ne može primiti u bolnici. Bila sam prestravljena, ali sam otišla zbog sina. Tada mi je rekao da je zatražio svoje izuzeće iz predmeta, jer su mu prijetili. Rekao je da su mu prijetili da će izgubiti posao, da znaju gdje mu starija ćerka studira i da se uplašio za svoje dijete", napisala je, između ostalog, pjevačica u svojoj Instagram objavi: