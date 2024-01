ZBOG NJE JE PLEJBOJ IZGUBIO LICENCU I PLATIO OGROMNU SUMU! "Goga Sekulić GOLA I OPASNIJA Od Cece" - Evo šta se desilo!

Goga Sekulić se prisetila skandala sa Plejbojem i objasnila šta se tada desilo.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Goga Sekulić se na estradi pojavila 2000. godine sa albumom "Ljubavnica", do danas je snimila mnogo hitova, a u dijaspori važi za jednu od najtraženijih pevačica sa naših prostora. Ona je svojevremno na početku karijere doživela skandal sa magazinom Plejboj, nakon kog je dobila ogromnu odštetu, ali je ova franšiza zbog toga izgubila licencu i napustila zemlju.

Mnogi od vas su bili mali i ne seĆaju se najvećeg skandala poznate frašize - kada je Plejboj za srpsko tržište slikao nepoznatu devojku za naslovnicu, a zatim napisali "Goga Sekulić - opasnija i od Cece". Kako se kasnije ispostavilo to uopšte nije bila Goga, a pevačica je tada prošla kroz neviđeni pakao, pogotovo nakon što je podnela tužbu. Na kraju, pevačica je dobila spor, zbog čega je "Plejboj" izgubio licencu u Srbiji, a kazna koju su morali da plate da iznosila je milion dinara.

Od početka karijere si važila za jednu jaku ali i opasnu ženu sa kojom nema šale.

"Ja sam jako emotivna, ali sam visoka, krupna i direktna, glasna sam po prirodi pa delujem ljudima da sam dža-bu. Razne naslove sam čitala o sebi 'Goga mafijašica' i ovakva i onakva. Ja nisam mafijašica, živim normalno i pošteno, karijeru sam stekla svojim trudom i radom. Da sam imala neke podrške kao što imaju neke moje koleginice, Madona mi ne bi bila ravna.“

Izvor: Instagram/sekulicgoga

U smislu sponzora?

"Neko uspe kada je na estradi šupljina, nemam ništa protiv, ti moraš da imaš čitav tim oko sebe, PR, bilbord po gradu, producenta, jake ljude da izguraju sve, pa jaka imena sa estrade da ti pomognu i tako dalje. Isto tako znam da kada dođemo kod kompozitora on se neće isto potruditi za mene i tebe, neko mu je prioritet, a neko ne. Sve je to sreća, ja sam u životu imala uspone i padove, nisam davala sto odsto sebe, bila sam neozbiljna. Sada imam i dete i tako dalje, ali dala sam svoj maksimum za prvi i drugi album, to su veliki hitovi, duet sa Osmanom, pa ‘Se*si biznismen’ i tako dalje i to se oseti.“

Moram da spomenem skandal sa Plejbojom, šta se tu tačno desilo?

"Ja to nikada neću zaboraviti, ostala sam bez glasa. Kada sam to videla, zamislite mene, iscepan džins, patike, punđa na glavi. Zove me jedan drug i kaže 'Gordana', a kad mi kažu Gordana, ja znam da nešto nije dobro. Ja sam otišla da vidim bilbord na Brankovom mostu, riba neka polugola i piše 'Goga Sekulić gola i opasnija od Cece', šta je sad ovo? Otišla sam i kupila Plejboj, zvala sam prijatelja i kažem mu 'šta da radim, ubiće me tata'. Išla sam sa roditeljima na suđenje, imala sam veštačenje. Na sudu sam dobila Plejboj, oni su tada izgubili licencu u Srbiji i Crnoj Gori. Tada su mediji pitali Željka Joksimovića da li je to Goga, a on je rekao da nije video, ali misli da se ja nikada tako ne bih slikala," objasnila je pevačica.