PROMENILA KRSNU SLAVU, EVO ZAŠTO! Suzana Mančić objasnila zašto je donela tu odluku - Nije zbog muža, a ni roditelja!

Suzana Mančić odlučila je da promeni krsnu slavu, a jednom prilikom je otkrila i zašto je to uradila.

Izvor: Kurir TV screenshot

Suzana Mančić, čuvena "Loto devojka", koja je godinama u srećnom braku s Grkom Simeonom Ocomokosom, zbog čega živi na relaciji Beograd-Atina obeležava slavu Sveti Arhangel Mihailo, a nekada je kao krsnu slavu slavila Svetog Jovana Krstitelja.

Voditeljka koja je nedavno govorila o penziji koju je dobila, jednom prilikom je objasnila zbog čega je promenila krsnu slavu.

"Sveti Arhangel Mihailo, to je moja slava. Sveti Đurđić, to je bila slava moje majke i mog muža, slavila sam je nekih osam godina, i onda sam rekla: 'Vidiš kako žene gube identitet kada se razvedu, izgubiš prezime i slavu'. Onda sam rešila da uzmem tatinu slavu. Međutim, Sveti Jovan je slava crkve u kojoj sam bila jedan od donatora, to je crkva na Centralnom groblju gde počivaju moj otac i majka. U znak zahvalnosti dobila sam plaketu i ikonu", objasnila je Suzana jednom prilikom.

Suzana je, inače, nedavno otkrila interesantne podatke o sebi.

"Da vam kažem jedan detalj o sebi. Ja sam rođena s jednom neverovatnom kilažom, 5 kila i 150 grama. Bila sam krupna beba, rođena sam na forceps i moja majka se tri dana porađala i više joj nije palo na pamet da ima još dece. Jesam bila mažena i pažena, ali bili su moji roditelji veoma strogi. Veoma, veoma strogi. Znao se red, šta se može, šta se ne može. Ja sam rođena u srcu Beograda, ali sam odrasla u zajedničkom stanu. To sad mlađim generacijama, kako zajednički stan, šta to znači. U zajedničkom stanu, to je bio jedan perfektan salonac, ja bih sad mogla da ga nacrtam po svom sećanju, mi smo bili jedina porodica sa detetom, a ostalo su bili jedan bračni par, pa jedna samica i još jedna samica", istakla je voditeljka jednom prilikom.

