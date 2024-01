SLAVNA MANEKENKA DANAS UŠLA U ŠESTU DECENIJU! Nagađalo se da je za 30. pravila ORGIJE, a predstavnica je "heroin šika"

Kejt Mos je organizovala gala proslavu u Parizu za svoj 50. rođendan.

Izvor: Youtube printscreen/ Devlin Pix

Legendarna Kejt Mos puni danas pedeset godina, a slaviće u Parizu gala žurkom u hotelu Ritz. Dok je danas uživala na ručku sa ćerkom Lilom Grejs Mos Hak (21) i partnerom, grofom Nikolajem von Bizmarkom (37). Kejt Mos je dugo planirala otmenu rođendansku zabavu.

U Pariz je doputovala iz Oksforda privatnim avionom, koji je prevezao sedam VIP gostiju uoči njene zabave. Taj luksuz koštao ju je 10.000 dolara. Očekuje se da će joj se poznati prijatelji pridružiti na proslavi, kao da će među njima biti i muzičar Noel Galager. "Ona je svetski poznati supermodel, od Kejt niko nije očekivao bilo šta manje nego da organizuje zabavu u hotelu Ritz, koji je skoro podjednako fantastičan kao i ona. Ona voli Ritz i uvek odseda tamo kada je u Parizu. Nada se da će njena večera biti što privatnija i zna da može da veruje tamošnjem osoblju", otkrio je izvor.

Kejt je 30. rođendan proslavila u Londonu, nagađalo se da je bilo orgija, dok je 40. rođendan slavila četiri dana u svojoj kuću u Kostvoldsu. U susret novoj proslavi boravila je nedavno na Karibima sa prijateljima i imala "spiritualno" obeležavanje životnog jubileja. Sa njom su bili njena ćerka, pa Sejdi Frost, bivši model i nutricionistkinja Rozmeri Ferguson, modna stilistkinja Kejti Inglend, Flora Starki koja se bavi aranžiranjem cveća, kasting direktorka Džes Šalet i dizajnerka Džes Moris.

Izvor: Profimedia

Njeno detinjstvo bilo je u najmanju ruku liberalno. Kejt je rođena u londskoj radničkoj četvrti, Krojdonu. Potiče iz siromašne porodice, njena majka Linda radila je kao prodavačica u butiku, konobarica u pabu i kao pomoćnica u frizerskom salonu, njen otac Piter Edvard bio je zaposlen u kompaniji “Pan Am”. Roditelji su joj se razveli kada je imala 13 godina. "Roditelji su mi dopuštali bukvalno sve, pušila sam i pila alkohol pred njima kada sam imala samo 13 godina, počela sam da izlazim tada i vraćala sam se kući tek posle tri sata ujutro", rekla je.

Kejt se nije najbolje slagala sa dve godine mlađim bratom Nikom, koji je prema odluci suda nastavio da živi sa ocem, dok je ona ostala kod majke. Imala je osećaj da majka ne vodi računa o njoj i počela je njena autodestrukcija. "Počela sam da pušim travu i družim se sa starijim momcima. Srce mi je bilo slomljeno. Bilo je to mračno razdoblje", prisetila se Kejt koja je nevinost izgubila sa 13 godina i dodala: "Išla sam u školu kako bih se družilam nikada nisam radila zadatke, a volela sam samo časove engleskog jezika i drame jer za njih nisam morala previše da se trudim. Bila sam buntovnica koja nije mislila o dalekoj budućnost. Samo me je zanimalo da napravim neku provokaciju u školi", dodala je.

Predstavnica kontroverznog trenda

Ketrin En Mos imala je 14 godina kada ju je primetila Sara Djukas koja je radila kao lovac na talente u agenciji Storm Model Management, bilo je to na aerodromu u Njujorku. Njena visina do 170 cm nije osujetila njenu manekensku karijeru, i nije smetala dizajnerima među kojima je bio i Džon Galijano kao i Đani i Donatela Versače. Početak njene karijere 1988. godine bio je dosta traumatičan. Morala je sama da putuje iz grada u grad zbog kastinga, a imala je samo 15 godina kada su zatražili da skine top zbog snimanja kataloga. "Bila sam jako stidljiva, osećala sam da to nije u redu pa sam pokupila svoje stvari i istrčala van", ispričala je i dodala da joj je to pomoglo da "izoštri svoje instinkte".

Izvor: Profimedia

Veliki uspeh doživele su slike za magazin "The Face", zabeleženE na plaži u Saseksu, autorka slika bila je njena prijateljica Korin Dej. Plakala je jer je morala da se fotografiše polu-naga, rečeno joj je da skine gornji deo inače je neće angažovati za snimanje za Elle. "Bilo je bolno. Voela sam je, ona mi je bila najbolja prijateljica, ali bila je komplikovana osoba. Ali, slike su sjajne, snimila je što je htela zbog čega sam ja patila, ipak te su mi slike donele mnogo toga dobroga. Promenile su moju karijeru".

Najveći uspon u karijeri doživela je početkom devedesetih, kada je postala predstavnica takozvanog "heroinskog šika" kako se zvao u modi trend anoreksičnog izgleda, blede kože i podočnjaka. Taj trend plasirala je modna kuća Calvin Klein čije je bila zaštitno lice. Kelvin Klajn angažovao ju je 1992. za svoju kampanju veša upravo zbog slika Korin Dej. Pozirala je sa glumcem Markom Volbergom, u Njujorku, uspomena na tu kampanju nisu bile lepe. Kako bi se smirila, popila je valijum. I tada je fotografisana u toplesu, osećala se poput objekta, ranjivo i uplašeno. "Poigravali su se mojom ranjivošću, Kelvin je to obožavao".

Izvor: Youtube printscreen/ Devlin Pix

Reč haos je slaba da opiše ono što su pre skoro 20 godina objavljene slike na kojima je izgledalo kao da Kejt konzumira drogu. "Bilo mi je loše i bila sam ljuta jer su drogu uzimali svi koje sam poznavala. Bilo je vrlo licemerno što su se fokusirali samo na mene i pokušali da mi uzmu ćerku", rekla je 2022. u intervjuu za BBC pa poručila: "Morala sam se da se izvinim jer sam nekim ljudima bila uzor".

Kejt je 2006. pokrenula svoju agenciju, njena ćerka Lila bavi se manekenstvom: "Rekla sam joj da ne mora da radi ništa što ne želi. Ako ne želi da odradi neko snimanje, ako se ne oseća prijatno, ne mora to da radi. Veoma se brinem o svojim modelima. Pazim da je na snimanjima uvek i agent kako modele niko ne bi iskorišćavao i kako bi neko mogao da kaže da li je ovo ili ono neprimereno", izjavila je prenosi Guardian. I ćerka Kejt Mos bila je zaštitno lice Calvin Klein kampanje.