MITROVIĆ JE TADA SAZVAO HITAN SASTANAK SA JOVANOM JEREMIĆ! Postavio joj dva uslova, ona PLAKALA KAO KIŠA!

Jovana Jeremić dobila je dva uslova prilikom dolaska na Pink televiziju.

Izvor: Pink screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić već neko vrijeme na Pink televiziji vodi Jutarnji program, a domaća javnost ne prestaje da bruji o današnjoj sceni u emisiji.

Vlasnik Pink Meda Group-a Željko Mitrović kaznio ju je oduzimanjem pola plate, o čemu je sa njom razgovarao u programu uživo. Ipak, nekoliko mjeseci ranije, Jovana je priznala da je zbog Mitrovića pustila suzu. Kako voditeljka stalno ističe, ona mu ništa ne zamjera, već priznaje krivicu, a jednom prilikom je otkrila i kako je došlo do toga da pređe na Pink televiziju.

"To je bio sudbinksi susret. Na keju sam vozila rolere i naletjela sam na Željka Mitrovića koji je vozio skejt i posle mi reci da ne postoji sudbina. Željko je bio kod svoje majke, baba Milke, a ja sam nju znala. Ja sam inače kod baba Milke znala da odem sa Leom da popijem kafu i da jedem njene vanilice, ona je mene jako voljela, tako da je Lea u Željkovoj kući prve korake napravila. To ni Željko ne zna, ja mu nisam rekla, jer nisam željela da se šlihtam. Ja sam vozila rolere i naletjela sam Željka, a on mi je zakazao sastanak sutradan", ispričala je Jovana.

Izvor: Pink screenshot

Jovana je otkrila da je sastanak trajao samo tri minuta.

"Istina je da sam znala da Željko tuda šeta, ali nisam znala da ću da naletim na njega i sutra mi je zakazao sastanak u jednom restoranu u 15 časova. Čekala sam ga dva i po sata, a onda je došao. Prvo što mi je rekao jeste: "Gdje si ti bila do sada i kako je moguće da ti do sada nisi došla na Pink, gdje si bila cio život?". Naš poslovni sastanak je trajao tri minuta, rekao mi je radićeš jutarnji program vikendom, imaćeš platu toliko i toliko", ispričala je Jovana, pa otkrila koje uslove je za nju imao Željko Mitrović:

"Prvi uslov je da budeš ono što ti jesi i da nikad ne izgubiš sebe, jer ja hoću takvu Jovanu u informativi, a drugi je da Lea progovori, a meni su samo krenule suze", otkrila je Jovana za Informer.