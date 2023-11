JESTE, BILA JE KOMŠINICA, ALI KASNIJE! Za njega su svi pričali da je varao Aleksandru Prijović - "Imali smo 20 godina!"

Pjevač Ljuba Perućica prokomentarisao trač o njemu i Prijovićki.

Izvor: Instagram/ljubaperucica

Pjevač Ljuba Perućica, koji je nedavno sa suprugom Katarinom Kolozeus dobio sina, prije nekoliko godina je bio u vezi sa Aleksandrom Prijović.

Nakon raskida su ostali u dobrim odnosima - ona se udala za Filipa Živojinovića, on je oženio nekadašnju voditeljku, a mediji nikada nisu prestali da se interesuju za period kada je Ljuba bio u vezi sa "Breninom snajkom".

Kao glavni razlog raskida para koji je tada bio na početku karijere, navodila se Ljubina preljuba i to sa Aleksandrinom komšinicom. Ni pjevač ni pjevačica se nisu tada oglašavali da bi potvrdili i ili demantovali navode medija, ali sada je Perućica otkrio da li je istina da je veza sa Aleksandrom završena zbog komšinice.

"Pa, ne nije zbog toga, uopšte to nije bio razlog", rekao je pjevač, a potom na pitanje da li je bio u vezi sa komšinicom rekao:

"Nije, nije, bilo je kasnije, bilo je tu nekih, jeste ona komšinica, ispostavilo se da je komšinica, ali to je bilo kasnije. Nije nama puklo zbog toga, puklo je zbog drugih stvari, ali to je bilo još prije deset godina i stvarno je glupo da se uopšte priča o tome i iskreno, to mi je tako glupa tema", rekao je pjevač i dodao:

"Imali smo 20 i neku godinu, znaš koliko je to davno bilo. Vezu nismo krili. Posle te veze sa koleginicom više nisam bio, a vjerovatno i neću nikad više. Sreo sam svoju ženu, koja je žena kakva mi je trebala, kakvu sam ja želio da imam, takvu imam pored sebe, ne mogu da opišem kakva je to žena. Mogao bih da pričam tri sata o tome kako me je osvojila, da napravim spisak. Uklapamo se savršeno, jedina osoba sa kojom bih bio 24/7", rekao je pjevač za "Scandal!".