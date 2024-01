"POSTOJI SNIMAK, ALI GA NIKADA NEĆU PUSTITI!" Aco Pejović o putovanju na Floridu, šokirao sve - sat vremena TRAŽIO GAĆE!

Aco Pejović ispričao je kako se proveo na Floridi, ali istakao da pojedine snimke niko nikada neće videti.

Izvor: Kurir TV screenshot

Aco Pejović važi za pevača koji svoj privatan život živi u miru i daleko od očiju javnosti, te je njegova priča o putovanju na Floridu iznenadila mnoge.

Pevač je nedavno gostovao u emisiji "Amidži šou" u kojoj se najpre "zakačio" sa muzičarom Dejanom Petrovićem, potom opisao svoja iskustva sa egzotične destinacije koju je posetio. Pevač je priznao da se "brčkao" u Meksičkom Zalivu sa sve ajkulama i ostao bez donjeg veša.

"Bio sam na Floridi i bili smo kod jednog ozbiljnog gospodina i šmekera, i bilo je 4 sata ujutru i on kaže što se mi ne bismo sad okupali, tu nam je Meksički zaliv i ja kažem ajmo. Postoji snimak, ali ga ja nikada neću pustiti", naglasio je pevač nekoliko puta, pa nastavio:

"Prijatelj kaže ovo je moja plaža i ovde se kupamo kako nama odgovara. On kreće da skida gaće i ulazi u vodu. I sad mi idemo na kupanje, a i ja najmilije žute gaće koje imam skinem sa sebe. Posle ih nikada nisam našao, jer ih je voda odnela, sat, dva smo išli sa telefonima i tražili ih, ali voda ih je odnela. Ja sam ušao u vodu, kupao se i ludirao i taj snimak ne mogu da vam pustim - pričao je Aco, pa zapanjio sve.

"Sutra ujutru sam se prehladio, a najveća fora u svemu tome je što je to zapravo zaliv gde se mreste ajkule. Nikad u životu tu ne bih ušao da sam znao. Nekad se desi da nekoga pojedu i to je to", završio je Aco.